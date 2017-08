Arnaud Soly a trouvé sa voie

Au dernier Zoofest, Arnaud Soly a remporté le prix de l’artiste de l’année. Il est l’un des heureux élus dans la série documentaire «Les 5 prochains», qu’on pourra voir au printemps 2018 à ICI ARTV. Et que dire de ses capsules humoristiques qui font fureur sur le web! Pas mal pour un jeune homme qui s’est lancé dans l’arène de l’humour il y a à peine deux ans.

Retour en arrière

À trois ans déjà, il avait la flûte au bec, le petit Arnaud. Un geste pratiquement inné pour le bambin né d’une mère claveciniste et d’un père corniste, et dont la famille élargie comprend Natalie Choquette et Florence K...

Cet héritage, il le chérira toujours: «Je suis né dans la musique. Du côté de ma mère, tout le monde est musicien depuis trois générations. J’ai grandi dans cet environnement.»

Porté par cet élan, le jeune homme a étudié au primaire et au secondaire en concentration musique. «Puis, je me suis aperçu que je n’en ferais pas un métier. Ça me stressait trop, et la passion n’était plus là. Mais j’en consomme beaucoup et j’en joue à l’occasion. C’est resté important dans ma vie.»

Au moment où la flûte - devenue traversière - prenait moins de place dans la vie du jeune homme, une nouvelle passion allait changer le cours de sa vie. «J’ai commencé à faire de l’improvisation à l’école en troisième secondaire. J’ai eu un immense coup de foudre. Ç’a été une grosse révélation de constater que j’étais si à l’aise sur scène.»Plus tard, au cégep, il s’est tourné vers les arts visuels. «J’étais un enfant très solitaire et j’ai dessiné toute ma vie. À l’université, je faisais beaucoup de peinture. Je continuais à faire de l’impro, puis j’ai commencé à faire un peu de télé comme comédien.»

Comment a-t-il fini par trouver sa voie? «Il y a deux ans, après avoir complété mon bac, j’étais à l’atelier en train de peindre et j’étais malheureux. Je m’ennuyais. C’est à ce moment-là que j’ai suivi des cours du soir à l’École nationale de l’humour. J’ai adoré ça et, deux mois plus tard, j’ai décidé d’en faire une carrière.»

Savoir se démarquer

Avec quelques économies dans son bas de laine, Arnaud a laissé son job et s’est consacré à l’humour à temps plein. Jeune homme allumé, il a su tirer profit du web. «J’ai proposé des capsules humoristiques assez originales en me servant de ma flûte. On est plusieurs à vouloir faire notre marque, et je crois avoir réussi à trouver un créneau assez original pour que les gens se souviennent de moi.»

Cette originalité passe autant par la forme que par le fond. Il se décrit comme suit: «Je suis quelqu’un de surprenant, à l’humour un peu décalé. J’essaie toujours d’être original dans les angles que je choisis. Je suis quelqu’un d’assez calme et j’essaie d’amener ça sur scène. Il y a une grosse mode en humour actuellement: les artistes “ben énarvés” qui parlent super vite. Ce n’est pas un jugement que je fais. J’essaie de proposer quelque chose d’un peu plus posé sur scène.»

Et il faut croire que ce que propose Arnaud est apprécié! Cet été, il a présenté son spectacle «Presqu’adulte» dans le cadre du ZooFest. Une prestation qui lui a valu le Prix de l’artiste de l’année remis dans le cadre de l’événement. «Ça m’a énormément touché. Ça ne fait pas longtemps que je suis dans ce milieu-là, et j’essaie de me battre contre le sentiment d’imposture. En même temps, j’ai de la misère à prendre ce genre d’honneur. Ça me gêne. Mais, au final, ce n’est que du bonheur!»

Un été chargé

Pour lui, le mois de juillet a été à la fois chargé et fructueux. Si bien qu’il profite d’un peu de repos avant de reprendre le collier en septembre. «Je vais à nouveau collaborer à «Alt», à Vrak, et je serai probablement de l’émission «On dira ce qu’on voudra», à ICI Radio-Canada Première. J’ai aussi des petits projets ben l’fun à la télé dont je ne peux pas encore parler.» Et il continue d’animer «Les Jeudis Stand-up» au Terminal, sur l’avenue du Mont-Royal.Il a aussi été choisi pour participer aux «5 prochains», dont le tournage est présentement en cours, et qui sera diffusée à ARTV au printemps 2018.

Oui, les choses se précipitent pour celui qui a choisi d’épouser le métier voilà seulement deux ans. «Mais il faut dire que j’ai 15 ans de scène et plus de 1000 matchs d’improvisation dans le corps», précise-t-il. Une recrue expérimentée, quoi! Une recrue qui est montée sur scène... plus de 1000 fois!

Pour se familiariser avec l’humour d’Arnaud Soly, on peut visionner quantité de clips tant sur YouTube que sur sa page