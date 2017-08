Jay Du Temple: le succès d’un gars authentique

Lorsqu’il s’est inscrit à l’École nationale de l’humour, Jay Du Temple n’avait qu’un seul but: faire rire. Jamais il n’aurait imaginé que son charisme, sa sympathique personnalité et son sens de l’humour aiguisé le mèneraient aussi loin.

Sur scène comme dans la vie, l’humoriste, animateur et comédien carbure à l’authenticité.

Jay, as-tu toujours eu la fibre comique?

Je viens d’une famille qui aime rire. D’ailleurs, lorsque j’étais ado, mes parents nous amenaient souvent voir des spectacles d’humour, mes sœurs et moi. C’est là que le déclic s’est fait. Je me suis dit: «Il faudrait que j’essaie de faire de l’humour un jour.» À ce moment-là, mon but n’était pas d’en faire une carrière, mais d’essayer une fois, juste pour voir.

Un peu comme j’avais envie d’essayer le skateboard! (rires) À l’époque, j’étais très sportif et je voulais devenir joueur de hockey ou de football.

Quand as-tu vraiment ressenti l’appel de l’humour?

En cinquième secondaire, j’ai écrit un numéro d’humour que j’ai présenté aux auditions du gala de fin d’année de mon école. À ma grande surprise, j’ai été choisi! Le gala se déroulait au Quartier DIX30. Avec le recul, je constate que ce soir-là a changé ma vie parce que, dès que j’ai généré mon premier fou rire dans la salle, j’ai su que je deviendrais humoriste.

Tu t’es par la suite inscrit à l’École nationale de l’humour, n’est-ce pas?

Comme j’étais trop jeune pour m’inscrire à l’ÉNH après le secondaire, j’ai commencé par suivre des cours du soir. Puis, lorsque j’ai remporté Cégep en spectacle, j’ai décidé de m’inscrire pour vrai, pas juste de soir.

Mes parents auraient bien aimé que je fasse des études universitaires, question de m’assurer une certaine sécurité, mais ils m’ont tout de même encouragé à plonger dans l’humour.

Une fois tes études à l’ÉNH terminées, de quelle façon t’es-tu fait une place parmi les humoristes?

J’ai commencé à animer des soirées d’humour dans les bars et à produire mon propre show. Mes parents sont tous les deux entrepreneurs: ils possèdent le vignoble Domaine St-Jacques, à Saint-Jacques-le-Mineur. Avant de vivre de l’humour, j’ai travaillé au vignoble avec eux, dans le champ et à l’usine. Grâce à eux, j’ai la fibre entrepreneuriale en moi!

Tu animes présentement «Urbart», sur MAtv, et, cet automne, on te verra à «Occupation double» et à «Code G.», ainsi que dans «Conseils de famille» et «Max et Livia». Ce succès te donne-t-il le vertige?

J’ai fait mes premières apparitions télé deux ans après avoir obtenu mon diplôme d’humoriste. Je ne suis donc pas devenu populaire du jour au lendemain. Ça s’est fait graduellement, d’un spectacle à l’autre, d’un contrat à l’autre...

Cela dit, je peux t’assurer que l’humoriste qui montait ses propres shows pour se créer de la job en 2013 apprécie grandement ce qui lui arrive présentement! C’est peut-être cliché de dire ça, mais ça fait quatre ans que je vis de l’humour, et je n’ai jamais eu l’impression de travailler une seule seconde, tellement je me sens à ma place et que j’aime ce que je fais.

Sur scène comme à la télé, tu es authentique...

Certains humoristes se créent des personnages de scène plus grands que nature mais, personnellement, je reste moi-même le plus possible. Mon humour me ressemble: je suis un petit gars à maman qui adore sa famille, qui a habité en banlieue, à la campagne et en ville, qui a grandi aux côtés de deux sœurs, Laurie et Sarah, qui a fait beaucoup de sport... Tout ça se retrouve dans le sous-texte de mes numéros d’humour.

Ton automne s’annonce chargé. Qu’est-ce qui t’attend par la suite?

Je reprendrai mes tournées des spectacles Le petit tour et Le moyen tour. Je suis en rodage dans le but de présenter mon premier one man show en 2018.

En terminant, parlons de ton look, qui fait partie intégrante de ta signature. Garderas-tu la même image pour ton premier spectacle solo?

Adolescent, j’aimais me fondre dans la masse, ne pas ressortir du lot. J’avais les cheveux rasés, je n’avais pas de barbe et je portais des vêtements tout ce qu’il y a de plus communs... Puis, un jour, j’ai décidé de me laisser pousser les cheveux. Ils sont éventuellement devenus assez longs pour me faire une toque et, bel adon, c’était à la mode! La barbe a suivi et, ça aussi, c’est devenu in! (rires)

Aujourd’hui, je m’amuse beaucoup avec la mode. J’aime oser, sortir des sentiers battus. Porter une chemise hawaïenne, pourquoi pas? Cela dit, je ne suis pas esclave de mon look. Je pourrais éventuellement changer mon image. J’ai d’ailleurs quelques idées en tête, parce que j’ose croire que je suis d’abord et avant tout humoriste et animateur, indépendamment de ma barbe et de ma toque! (rires)

Un lien familial solide

«Ma grande sœur Laurie est ma gérante depuis un an et demi. Je l’ai choisie non pas parce qu’elle est ma sœur, mais parce qu’elle est excellente dans ce qu’elle fait. Elle est la personne la plus organisée que je connaisse.

Plus jeune, lorsque nous partions en voyage ensemble, elle faisait des itinéraires avec des annexes qui indiquaient le trajet à prendre si on choisissait de prendre le métro ou le taxi. Elle aime organiser, gérer, négocier... Et elle est brillante, en plus! Je ne pourrais pas avoir une meilleure gérante.»

Jay Du Temple anime «Urbart», tous les jeudis à 21 h, à MAtv.

Cet automne, on pourra le voir dans «Code G.» et dans «Max et Livia», à Vrak, dans «Conseils de famille», à Télé-Québec, et à «Occupation double», à V. Pour suivre ses autres activités: jaydutemple.com.