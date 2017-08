Kiefer Sutherland séduit Montréal

Devant un public clairsemé, Kiefer Sutherland a livré un spectacle endiablé, samedi soir, dans le cadre du Nomad Fest, sur le quai Jacques-Cartier, à Montréal.

Avec un seul album à son actif, Kiefer Sutherland arrive à tenir la foule en haleine, avec sa chaude voix rauque très charmeuse.

Arrivé sur scène à 22 h, il a choisi la chanson «Can't Stay Away», qui ouvrait son album, pour débuter sa prestation. Sur scène, le comédien laisse place à un chanteur qui, malgré sa jeune carrière, démontre beaucoup d'assurance et de charisme.

Il a ensuite interprété «I'll Do Anything», «Truth in Your Eyes» et «Not Enough Whiskey», chanson qui a donné le titre à sa tournée.

«Bonne soirée Montréal, vous êtes très gentil, a-t-il dit en français, avant d'enchaîner en anglais. Je suis désolé, mais mon français n'est pas assez bon. Je suis très content que vous soyez venus entendre mes chansons.»

Star à Hollywood, Kiefer Sutherland a aussi déjà été cowboy de rodéo, il y a quelques années, et il était donc parfaitement à l'aise dans l'ambiance country du Nomad Fest, même si sa musique prend de forts accents blues et rock.

En tournée depuis le début de l'année, autant en Amérique du Nord qu'en Europe, Kiefer Sutherland a une complicité impressionnante avec ses musiciens, deux guitaristes, un bassiste et une fille aux drums.

Il a ensuite enchaîné avec «Going Home», «Shirley Jean» ou encore «Honey Bee», de Tom Petty. Très bavard, le chanteur a finalement raconté quelques pans de sa vie, entre chacune de ses chansons, qui sont à la base très personnelles.

En ouverture de la soirée, c'est le chanteur québécois Irvin Blais qui a réchauffé le public avec les chansons de son dernier album et quelques classiques du country.