La loi 101 a 40 ans

Le 26 août 1977, l’Assemblée nationale du Québec adoptait la Charte de la langue française, mieux connue sous le nom de loi 101.

Cette loi a fait du français la langue normale et habituelle du travail, de l’enseignement, des communications, du commerce et des affaires. Elle a été l’aboutissement d’un long processus marqué par l’adoption de lois successives.

Plusieurs gouvernements ont entrepris de mettre en place des mesures pour favoriser et généraliser l'utilisation du français dans l’espace public. Dès 1969 sous le gouvernement de Jean-Jacques Bertrand, puis, en 1974, avec la Loi sur la langue officielle (appelée loi 22), adoptée par le gouvernement de Robert Bourassa, et qui prévoyait notamment des dispositions particulières pour veiller à la francisation des entreprises, à l’usage du français dans l’affichage public et à la priorité au texte français des lois.

Préserver la langue française

Vendredi, dans un communiqué, le ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Luc Fortin, s’est engagé à «poursuivre avec détermination la valorisation de la langue française».

De son côté, le président de l’Office québécois de la langue française, Robert Vézina, a rappelé que «le principal moyen de promouvoir et de protéger notre langue commune est d'en prendre soin et de la chérir du mieux que nous pouvons et de la parler avec fierté, avec plaisir et avec assurance».

Pour marquer le 40e anniversaire de l’adoption de ce texte de loi historique, les témoignages de cinq artisans de la Charte de la langue française (Michel Sparer, Guy Rocher, Louis Bernard, Robert Filion et David Payne) ont été recueillis par l’Office québécois de langue française. Ils ont été enregistrés dans une vidéo d’une trentaine de minutes qui sera présentée cet automne au Musée de l’Amérique francophone à Québec.

Selon un rapport dévoilé au début du mois d’août par Statistique Canada, le français «recule dans la sphère privée» au Québec. La population de langue maternelle française est passée de 79,7 % en 2011 à 78,4 % en 2016.