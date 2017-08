La popularité de Macron dégringole en France

La cote de popularité du président français Emmanuel Macron enregistre à nouveau une très forte baisse en août, avec 40% de personnes satisfaites, soit une chute de 14 points en un mois après celle de 10 points déjà observée en juillet, selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche (JDD).

Le premier ministre Edouard Philippe enregistre également un reflux de neuf points sur la même période, passant de 56% à 47% de satisfaits.

Le chef de l'État a perdu 22 points de popularité depuis le premier baromètre Ifop-JDD publié il y a trois mois, juste après son élection.

Au même moment, en 2012, son prédécesseur, le socialiste François Hollande, jouissait d'une popularité nettement plus élevée (54%) et celle de Nicolas Sarkozy (droite) était encore plus forte en 2007 (67%).

En août, 36% des sondés se disent «plutôt satisfaits» (-11) et 4% sont "très satisfaits" (-3) du président Macron. Simultanément, le total des mécontents passe de 43% à 57%, se répartissant entre «plutôt mécontents» (37%, +9) et "très mécontents" (20%, +5). 3% (=) des sondés ne se prononcent pas.

S'agissant du chef du gouvernement Edouard Philippe, 45% des sondés se montrent «plutôt satisfaits» (-7) et 2% se disent «très satisfaits» (-2). Chez les mécontents, 32% se disent «plutôt mécontents» (+5) et 13% «très mécontents» (+3). Le taux des personnes interrogées ne se prononçant pas passe de 7% à 8%.

Selon cette enquête, le leader de La France insoumise (gauche radicale) Jean-Luc Mélenchon est considéré comme la personnalité politique la plus à même (59%) d'incarner l'opposition à Emmanuel Macron dans les années à venir, devant la présidente du Front national (extrême droite) Marine Le Pen (51%), Benoît Hamon (ex-PS) et Laurent Wauquiez (Les Républicains, droite), à 27% chacun.

Enquête réalisée en ligne et par téléphone par l'Ifop les 25 et 26 août auprès d'un échantillon de 1.023 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.