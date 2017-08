La Tohu 2017-18: l’artiste au centre de la programmation

Si le cirque est habituellement une création artistique de groupe, la prochaine saison de la Tohu va davantage mettre en valeur la démarche individuelle des artistes, que ce soit avec des spectacles solos ou dans des créations de compagnies.

«En cirque, c’est très collectif, il n’y a pas de vedette, on connaît souvent juste le nom des compagnies, a expliqué Stéphane Lavoie, directeur de la programmation de la Tohu. C’est dommage, d’autant plus que les artistes ont leur propre démarche. Ce qu’ils font sur scène vient directement d’eux. Ce n’est pas le metteur en scène qui décide s’ils vont jongler ou faire du trapèze. L’artiste est à la base de tout son travail de recherche et d’entrainement. Et ils ont souvent juste une ou deux disciplines de prédilection. Je crois qu’on peut s’attacher à un artiste de cirque et le voir évoluer à travers plusieurs spectacles au fil du temps. On aimerait amener notre public à ça.»

Des invités de prestige

James Thierré sera de retour à la Tohu, du 28 septembre au 7 octobre, avec un nouveau spectacle, «La grenouille avait raison». Après avoir connu un grand succès avec «Raoul», en 2010 et en 2012, le Français viendra présenter une nouvelle création basée sur le monde fantastique des contes, entre rêve et cauchemar. L’acrobate, acteur et metteur en scène, accessoirement petit-fils de Charlie Chaplin, va ainsi poursuivre son histoire d’amour avec le Québec.À l’hiver, le chorégraphe Yoann Bourgeois, directeur du Centre Chorégraphique National de Grenoble, en France, va époustoufler les spectateurs avec son dernier spectacle, «Celui qui tombe» (14 au 17 mars). Cette création présente six interprètes, juchés sur un plateau mouvant de six mètres sur six, suspendu à deux mètres du sol, qui doivent tout faire pour ne pas être... celui qui tombe.«James Thierré et Yoann Bourgeois sont deux artistes français qui arrivent avec une proposition scénique originale, un dialogue avec les artistes, a indiqué le directeur de la programmation. Il y a peu d’artistes au Québec qui font ce genre de spectacle. Ça va permettre à notre public de voir autre chose, avec toujours la préoccupation de montrer une expérience humaine.»

Des solos québécois

La Tohu est aussi très proche des artistes québécois. Après trois ans de résidence, Valérie Doucet va enfin présenter «Une chambre de verre» (14 au 18 novembre), dans lequel elle déploie une énergie incroyable en repoussant les limites de son corps.

«Au départ, on a pensé faire un parcours en travaillant sur le thème de l’épuisement, quelque chose d’ininterrompu, a expliqué le metteur en scène Benoît Landry. L’idée du parcours a disparu, mais le fait que Valérie soit en performance pendant une heure est resté.»

Conjoints dans la vie, Valérie a surtout accepté l’idée de Benoit de se retrouver seule en scène, ce qui n’était apparemment pas son envie initiale. «On avait d’abord envie de travailler ensemble, a raconté l’athlète. Être en solo est un super beau chalenge, car ça me permet de travailler différentes zones de mon art que je ne connaissais pas.»

Patrick Léonard, membre fondateur des 7 Doigts de la main, présentera «Patinoire», du 19 décembre au 6 janvier. «C’est un spectacle solo de cirque contemporain, très théâtral, mais avec une approche très clownesque, pas conventionnelle, a défini l’artiste. On ne le rentre pas dans les définitions du clown, c’est davantage un personnage extrait du quotidien qui joue sur la drôlerie et le burlesque.»

La Tohu présentera aussi «Tryptique» des 7 Doigts de la main (23 au 25 novembre) et «Dois» de Luis et Pedro Do Vale (12 au 15 avril) à la Place des Arts, dans le cadre d’un nouveau partenariat entre les deux diffuseurs.

