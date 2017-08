«Le problème d’infiltration» : Un monstre «normal»

Robert Morin a une manière très particulière de nous présenter sa vision du monde.

Quel que soit le sujet traité, le cinéaste Robert Morin porte un regard extrêmement particulier sur les choses et les êtres. Dans «Le problème d’infiltration», Louis (Christian Bégin) est un chirurgien esthétique qui traite les grands brûlés.

Le film s’ouvre d’ailleurs sur un rendez-vous avec l’un de ses patients (Guy Thauvette), défiguré, qui lui reproche bientôt de ne pas le soigner efficacement. Avec un procès qui lui pend désormais au nez, Louis commence à voir sa vie professionnelle se déliter.

Mais il n’est pas au bout de ses peines puisqu’à la maison, ce n’est pas mieux... à un détail près. Le spectateur commence, peu à peu, à se demander si quelque chose ne cloche pas avec Louis. Sa manière de se préoccuper des vêtements que porte son fils (William Monette) ou de la musique qu’il écoute, du rap aux paroles particulièrement choquantes, sonnent quelques alarmes, une impression que l’on veut ignorer, mais qui perdure. Puis il y a sa femme (Sandra Dumaresq, impressionnante) avec laquelle il est pour le moins contrôlant. En plus, la maison familiale a un problème d’infiltration, auquel Louis s’attaque avec une hargne et un entêtement dont on commence à prendre conscience.

Avec un art consommé du suspense et du détail, Robert Morin distille, au fil de ce «Problème d’infiltration» de 90 minutes, les indices sur le véritable caractère de Louis, un jeu auquel Christian Bégin excelle. Car l’acteur brille dans ce rôle d’homme malsain, dans lequel on devine l’ombre d’un psychopathe, d’un homme qui laisse libre cours à ses pires pulsions. En un seul regard glaçant ou apeuré, il alterne entre Mr. Hyde et Dr. Jeckyll, la comparaison s’imposant rapidement.

Filmé majoritairement en plans-séquences et avec un souci peu commun du détail par Robert Morin, «Le problème d’infiltration» génère rapidement, malgré les décors spacieux et (trop?) propres de cette maison de banlieue, une sensation d’étouffement, de fêlure qui grandit peu à peu jusqu’au malaise final.

Pas de doute, on est en face d’une plongée vertigineuse dans les tréfonds les plus sombres de l’âme humaine... et d’un long métrage fascinant.

Note : 4 sur 5