Le puissant Harvey rétrogradé en catégorie 1

Le plus puissant ouragan à frapper les États-Unis depuis 2005 et la pire tempête à s'abattre sur le Texas depuis 1961, Harvey a atteint la terre ferme entre Rockport et Port Aransas, à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Corpus Christi vers 22h locales faisant plusieurs blessés.

Harvey a depuis baissé en intensité, passant d'un ouragan de catégorie 4, puis à 2 et maintenant à 1 sur une échelle qui en compte cinq, mais les vents qui l'accompagnent atteignent toujours 90 k/h et les pluies sont torrentielles.

L'ouragan Harvey a touché terre sur la côte du Texas, non loin de la ville de Corpus Christi, battant le littoral avec des vents à 215 km/h et promettant ce que les autorités ont qualifié d'inondations catastrophiques.

Comme prévu, la tempête fait du surplace, ce qui va causer une accumulation de pluie considérable.

Les experts ont averti que Harvey pourrait causer la destruction complète des maisons mobiles, emporter certains immeubles et rendre de nombreuses zones inhabitables pendant des mois.

Le président Trump a signé la déclaration de catastrophe naturelle, qui libère toute la puissance de l'aide du gouvernement fédéral.