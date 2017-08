Leonardo DiCaprio et Kate Winslet dialoguent avec des répliques de Titanic

Kate Winslet et Leonardo DiCaprio portent encore Titanic dans leur cœur. Les deux comédiens avaient connu la gloire dans le film de James Cameron, sorti en 1997. La comédienne y incarnait Rose dans le film qui racontait son amour impossible avec le personnage de Jack, campé par son partenaire Leonardo DiCaprio.

Depuis, ils sont restés très proches et quand ils se voient, ils ne peuvent pas s’empêcher de plaisanter en faisant référence au film. «Je ne peux même pas vous dire à quoi ressemblait notre dernière discussion, parce que c’était trop drôle et que je me suis vraiment marrée, a confié Kate Winslet à Glamour. On a fini par se dire, ”T’imagines, si les gens savaient toutes les conneries qu’on raconte ?” Je ne vais pas vous dire le fond du propos, mais ouais, on est encore très proches et parfois, on se refait des scènes de Titanic, parce qu’on est les seuls à pouvoir le faire, et qu’on trouve ça très drôle.»

Si aujourd’hui, Kate Winslet n’a plus à faire ses preuves, elle est heureuse que Titanic ait fait d’elle la vedette qu’elle est devenue, parce que si elle avait dû abandonner la comédie, elle ne saurait pas du tout quoi faire de ses cinq doigts.

«J’aurais dû penser à un plan B, parce que si tout avait merdé, je me serais retrouvée coincée. J’ai pensé à devenir coiffeuse, mais j’ai coupé le lobe d’un pote en essayant de lui couper les cheveux, a-t-elle expliqué en rigolant. Je l’ai revu récemment, et je me suis encore excusée. Il m’a rétorqué, ”Ouais, on voit encore la cicatrice, mais j’en suis pas peu fier, Kate !”»

La comédienne et Leonardo DiCaprio se sont retrouvés à l’affiche des «Noces Rebelles» en 2008, et récemment, on les a vus passer des vacances à St Tropez ensemble. En recevant son Golden Globe pour le film de Sam Mendes, Kate Winslet a d’ailleurs remercié son partenaire et leur «amitié de 13 ans».