Les 30 films de l’automne!

Le roussissement des feuilles et la rentrée scolaire ne sonnent pas le glas du divertissement sur grand écran, loin de là. Dans les salles de cinéma de la province, les spectateurs ont droit à une offre particulièrement diversifiée. Biographies, films d’horreur, drames, comédies, animation ou science-fiction sont à l’honneur...

«Ça»

Sortie: 8 septembre

Réalisateur: Andrés Muschietti («Mama»)

Avec: Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher et Finn Wolfhard

Dans la petite ville de Derry, située dans le Maine, des enfants disparaissent sans laisser de trace. Sept jeunes, qui se donnent le nom de «Club des ratés», décident d’enquêter après s’être trouvés nez à nez avec un clown démoniaque baptisé «Ça».

«Bienvenue à la maison»

Sortie: 8 septembre

Réalisatrice: Hallie Meyers-Shyer

Avec: Reese Witherspoon, Michael Sheen et Lake Bell

Premier long métrage de l’actrice Hallie Meyers-Shyer, cette comédie romantique s’intéresse à une femme, récemment divorcée, qui décide de prendre trois jeunes colocataires alors que son mari se présente chez elle, valise à la main.

«Mother!»

Sortie: 15 septembre

Réalisateur: Darren Aronofsky («Le cygne noir»)

Avec: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris et Michelle Pfeiffer

Thriller psychologique d’horreur, le nouveau long métrage du cinéaste oscarisé se penche sur un couple dont la tranquillité est dérangée par l’arrivée d’étranges visiteurs.

«Assassin américain»

Sortie: 15 septembre

Réalisateur: Michael Cuesta («Kill the Messenger»)

Avec: Michael Keaton, Dylan O'Brien et Taylor Kitsch

Des agents de la CIA enquêtent sur une vague d’attaques terroristes.

«Battle of the Sexes»

Sortie: 22 septembre

Réalisateurs: Jonathan Dayton et Valerie Faris («Little Miss Sunshine»)

Avec: Emma Stone, Steve Carell et Andrea Riseborough

D’après un scénario de Simon Beaufoy («Le pouilleux millionnaire»), ce film biographique raconte le match de tennis qui opposa Billie Jean King (Emma Stone) et Bobby Riggs (Steve Carell) en 1973... et que remporta la championne.

«Kingsman: Le cercle d'or»

Sortie: 22 septembre

Réalisateur: Matthew Vaughn («X-Men: première classe»)

Avec: Colin Firth, Julianne Moore et Taron Egerton

Les agents de Kingsman s’allient aux Américains de Statesman lorsque leur siège social est détruit par le cercle d’or, une organisation criminelle pour laquelle travaille une certaine Poppy (Julianne Moore).

«LEGO NINJAGO le film»

Sortie: 22 septembre

Réalisateurs: Charlie Bean («Lego Batman le film»), Paul Fisher et Bob Logan

Avec les voix de: Jackie Chan, Justin Theroux et Dave Franco

Six jeunes doivent défendre le territoire de Ninjago et sa capitale.

«Stronger»

Sortie: 22 septembre

Réalisateur: David Gordon Green («Our Brand Is Crisis»)

Avec: Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany et Miranda Richardson

Jeff Bauman (Jake Gyllenhaal) perd ses jambes lors du double attentat de Boston en 2013 et doit réapprendre à marcher. Le film est tiré de l’autobiographie du même nom, écrite par Bauman et Bret Witter.

«Victoria & Abdul»

Sortie: 22 septembre

Réalisateur: Stephen Frears («Florence Foster Jenkins»)

Avec: Judi Dench, Ali Fazal et Eddie Izzard

Vingt ans après avoir incarné la reine Victoria dans «Dame Brown», Judi Dench se métamorphose à nouveau en Impératrice, le scénario de Lee Hall («Billy Elliot») s’inspirant de l’ouvrage du même nom qui revient sur la relation de la souveraine avec un employé indien.

«American Made»

Sortie: 29 septembre

Réalisateur: Doug Liman («Un jour sans lendemain»)

Avec: Tom Cruise, Sarah Wright et Domhnall Gleeson

Ce film biographique se concentre sur Barry Seal (Tom Cruise), pilote pour la défunte compagnie aérienne TWA, devenu passeur de drogues et vendeur d’armes, puis agent de la DEA américaine.

«Lignes interdites»

Sortie: 29 septembre

Réalisateur: Niels Arden Oplev («Millénium - Le film»)

Avec: Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev et Kiefer Sutherland

Suite du long métrage culte de Joel Schumacher, sorti en 1990, «Lignes interdites» reprend l’histoire d’étudiants en médecine qui décident d’essayer de découvrir s’il y a une vie après la mort en se livrant à des expériences de mort imminente.

«Blade Runner 2049»

Sortie: 6 octobre

Réalisateur: Denis Villeneuve («Arrivée»)

Avec: Ryan Gosling, Harrison Ford et Robin Wright

Le scénario signé par Hampton Fancher et Michael Green («Logan») se concentre sur un jeune blade runner (Ryan Gosling) et sur l’avenir de l’humanité. Sans conteste l’un des films les plus attendus de la rentrée, cette suite de l’emblématique «Blade Runner» de Ridley Scott bénéficiera indubitablement du talent du cinéaste québécois.

«The Mountain Between Us»

Sortie: 6 octobre

Réalisateur: Hany Abu-Assad («Omar»)

Avec: Idris Elba, Kate Winslet et Dermot Mulroney

Adaptation, par Chris Weitz et J. Mills Goodloe, du roman éponyme de Charles Martin, «The Mountain Between Us» suit deux survivants d’un écrasement d’avion alors qu’ils tentent de rejoindre la civilisation.

«The Foreigner»

Sortie: 13 octobre

Réalisateur: Martin Campbell («La frontière des ténèbres»)

Avec: Jackie Chan, Pierce Brosnan et Charlie Murphy

Après la mort de sa fille dans un attentat, Quan (Jackie Chan) part à la recherche des responsables. Ce faisant, il entre en conflit avec Hennessy (Pierce Brosnan), officiel du gouvernement britannique qui en sait long.

«Goodbye Christopher Robin»

Sortie: 13 octobre

Réalisateur: Simon Curtis («La dame en or»)

Avec: Domhnall Gleeson, Margot Robbie et Kelly Macdonald

La genèse de la création du personnage de Winnie The Pooh par le Britannique Alan Alexander Milne.

«Happy Death Day»

Sortie: 13 octobre

Réalisateur: Christopher B. Landon («Activité paranormale»)

Avec: Jessica Rothe, Israel Broussard et Ruby Modine

Dans ce «slasher», la victime d’un meurtre sanglant revit sa mort jusqu’à ce qu’elle devine l’identité de son tueur.

«Only the Brave»

Sortie: 20 octobre

Réalisateur: Joseph Kosinski («L’oubli»)

Avec: Josh Brolin, Miles Teller et Jeff Bridges

Inspiré d’événements survenus en 2013, le long métrage suit le travail et le sacrifice des pompiers se battant contre des feux de forêt en Arizona.

«The Snowman»

Sortie: 20 octobre

Réalisateur: Tomas Alfredson («La taupe»)

Avec: Michael Fassbender, Rebecca Ferguson et Charlotte Gainsbourg

Un détective (Michael Fassbender) enquête sur une série de crimes qui seraient l’œuvre d’un tueur en série particulièrement redoutable. Il s’agit de l’adaptation du roman policier du même nom de Jo Nesbo.

«Pieds nus dans l’aube»

Sortie: 27 octobre

Réalisateur: Francis Leclerc («Un été sans point ni coup sûr»)

Avec: Justin Leyrolles-Bouchard, Roy Dupuis et Claude Legault

Le fils de Félix Leclerc est à la barre de l’adaptation - le scénario a été coécrit avec Fred Pellerin - du roman éponyme de son père. On y suit le quotidien d’un enfant entre les deux guerres.

«Suburbicon»

Sortie: 27 octobre

Réalisateur: George Clooney («Les Monuments Men»)

Avec: Matt Damon, Julianne Moore et Oscar Isaac

Écrit par les frères Joel et Ethan Coen, cette comédie se déroule dans les années 1950 et examine un couple pris dans une tourmente.

«Thank You For Your Service»

Sortie: 27 octobre

Réalisateur: Jason Hall (scénariste de «Tireur d’élite américain»)

Avec: Miles Teller, Haley Bennett et Joe Cole

Trois soldats américains rentrant d’Irak sont confrontés à leurs souvenirs de la guerre et leur syndrome de stress post-traumatique.

«Décadence: l’héritage»

Sortie: 27 octobre

Réalisateurs: Michael et Peter Spierig («Predestination»)

Avec: Tobin Bell, Mandela Van Peebles et Laura Vandervoort

Ce huitième long métrage de la saga «Décadence» se déroule 10 ans après la mort de John Kramer lorsque la police découvre d’autres cadavres.

«Junior majeur»

Sortie: dans le courant du mois de novembre

Réalisateur: Éric Tessier («Les Pee-Wee 3D : L'hiver qui a changé ma vie»)

Avec: Antoine Olivier Pilon, Rémi Goulet et Alice Morel Michaud

Janeau Trudel (Antoine Olivier Pilon), désormais âgé de 18 ans, est dans la ligue junior majeure. Mais à la veille de son recrutement chez les professionnels, il est confronté à de nombreux problèmes.

«Nous sommes les autres»

Sortie: dans le courant du mois de novembre

Réalisateur: Jean-François Asselin (la télésérie «Plan B»)

Avec: Émile Proulx-Cloutier, Pascale Bussières et Jean-Michel Anctil

Les conséquences de la disparition d’un homme sur les autres.

«Les mères indignes se tapent Noël»

Sortie: 3 novembre

Réalisateurs: Jon Lucas (scénariste de «Lendemain de veille») et Scott Moore («Majeur et vacciné»)

Avec: Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn et Susan Sarandon

Les mères des trois mères indignes leur rendent visite pour Noël, ce qui ne manque pas de générer des catastrophes en série!

«Thor: Ragnarok»

Sortie: 3 novembre

Réalisateur: Taika Waititi («Hunt for the Wilderpeople»)

Avec: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo et Cate Blanchett

Thor (Chris Hemsworth) est retenu prisonnier sur Sakaar. Pour se libérer, il doit gagner un duel contre Hulk (Mark Ruffalo). Arrivera-t-il à temps à Asgard pour sauver sa planète de la destruction que s’apprête à y semer la déesse Hela (Cate Blanchett)?

«Le retour de papa 2»

Sortie: 10 novembre

Réalisateur: Sean Anders («Le retour de papa»)

Avec: Will Ferrell, Mark Wahlberg, John Lithgow et Mel Gibson

Dans cette suite, les deux pères rivaux vont s’allier afin que leurs enfants passent le meilleur Noël de leur vie. Mais ce plan pourrait bien être compromis par l’arrivée de leurs propres pères et par celle du père biologique d’Adrianna!

«Le crime de l'Orient-Express»

Sortie: 10 novembre

Réalisateur: Kenneth Branagh («Cendrillon»)

Avec: Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe et Judi Dench

Dans cette adaptation du célèbre roman policier d’Agatha Christie, Hercule Poirot (Kenneth Branagh) doit résoudre un meurtre qui s’est déroulé sur l’Orient-Express.