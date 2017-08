Les cégeps veulent être plus accessibles aux détenteurs d'un DEP

Cinquante ans après leur création, les cégeps veulent être encore plus accessibles en ouvrant leurs portes aux détenteurs d’un diplôme d’études professionnelles (DEP).

Présentement, il n’est pas possible pour quelqu’un qui a un DEP de s’inscrire au cégep pour y compléter un diplôme d’études collégiales (DEC), à quelques exceptions près. Cet étudiant doit d’abord compléter son diplôme d’études secondaires.

Mais la Fédération des cégeps réclame le lancement d’un chantier afin de «rendre plus facile» ce passage du DEP au DEC.

Continuité

Il faut «qu’on soit capable de dire aux gens qu’avec un DEP, tu es capable d’entrer au cégep», affirme son président-directeur général, Bernard Tremblay.

«Le symbole est fort et porteur pour l’enseignement professionnel, ajoute-t-il. Ça va donner une continuité dans notre parcours.»

Les cégeps pourraient alors mettre en place des services adaptés aux besoins de ces étudiants pour les aider à compléter avec succès leur formation générale, composée notamment de cours de littérature et de philosophie qui donnent du fil à retordre à certains étudiants.

«On pourrait trouver des mécanismes pour nous permettre de soutenir ces jeunes-là. De plus en plus, on est confronté à une population étudiante qui a des besoins variés», ajoute M. Tremblay.

Éliminer les barrières

Cette revendication est appuyée par la Fédération des commissions scolaires, qui «supporte toute démarche qui élimine les barrières permettant aux élèves jeunes et adultes de poursuivre leur parcours scolaire», indique sa porte-parole, Caroline Lemieux.

À la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), on est ouvert à davantage de souplesse, à un bémol près.

«On comprend tout à fait l’objectif de réduire les embûches pour favoriser les aspirations scolaires, affirme sa vice-présidente, Nicole Lefebvre. Mais il faut être très prudent dans nos messages, parce qu’il faut valoriser le diplôme d’études secondaires.»

Au cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur, Hélène David, on rappelle que le projet de modification du Régime d’études collégiales prévoit déjà que les détenteurs d’un DEP pourront s’inscrire plus facilement à des programmes de courte durée au cégep, qui mènent à une attestation d’études collégiales.

Légère baisse du nombre d’étudiants au Cégep

0,8 % - Baisse des inscriptions dans les cégeps cet automne comparé à l’an dernier, soit une baisse moins importante que celle anticipée

175 270 - Nombre d’inscriptions dans les cégeps pour l’automne 2017. Parmi eux: 57,5 % sont des filles, 42,5 % sont des garçons

14 000 - Nombre d’étudiants en situation de handicap ou à besoins particuliers (déficit d’attention, troubles d’apprentissage, etc.), soit 10 fois plus qu’il y a 10 ans.

Source: Fédération des cégeps