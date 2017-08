Microrafale de mardi: près de 400 arbres abîmés dans NDG

La microrafale de mardi qui a dévasté un secteur du quartier Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal, a «brisé, endommagé ou déraciné» près de 400 arbres, a précisé vendredi le maire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Russell Copeman, au moment de dresser un bilan de la tempête.

Près de 11 000 abonnés d’Hydro-Québec ont été privés d’électricité à la suite de la tempête, alors qu’on dénombre une centaine de maisons et une cinquantaine de voitures qui ont été endommagées, certaines plus lourdement que d’autres, par l’effet dévastateur du vent et des arbres qui sont tombés. Vendredi, les résidents touchés avaient tous retrouvé le courant, «sauf quelques exceptions».

Dans les heures qui ont suivi la microrafale, une vingtaine de tronçons de rue étaient par ailleurs impraticables à la circulation. Des équipes de l’arrondissement, au total une soixantaine d’employés, ont été mis à pied d’œuvre pour dégager les arbres. Leurs collègues de six arrondissements voisins, ainsi que des policiers, des pompiers et des employés d’Hydro-Québec ont aussi participé aux opérations de nettoyage, a-t-on précisé. Celles-ci se poursuivent, notamment au chapitre de l’élagage des arbres, et des inspecteurs demeurent sur le terrain.

«Je veux remercier les arrondissements et municipalités voisines qui sont venus immédiatement nous prêter main-forte, a indiqué M. Copeman. Tout comme nos policiers, pompiers, service public et services centraux, leurs contributions ont été un facteur déterminant dans la rapidité de notre intervention et dans le redressement de la situation. Enfin, je remercie mes concitoyens d’avoir fait preuve d’entraide et de compréhension dans l’épreuve. La patience sera encore de mise, car nos travaux de nettoyage prendront encore du temps.»

Reboiser le parc Notre-Dame-de-Grâce

Le parc Notre-Dame-de-Grâce, qui a été lourdement touché, demeure fermé «jusqu’à nouvel ordre», a dit M. Copeman, qui a indiqué qu’un plan de reboisement de la partie sud de l’espace vert sera mis de l’avant.

Selon l’arrondissement, «les résidents ayant subi des dommages à leur voiture ou à leur maison doivent avant tout communiquer avec leur assureur. Ils peuvent aussi placer une requête auprès du Bureau des réclamations de la Ville, dans les 15 jours suivant les événements et comme stipulé par la Loi des cités et des villes», a-t-on indiqué, par communiqué, en ajoutant que des permis gratuits d’abattage pour les arbres endommagés sont offerts «vu les circonstances». Il suffit de contacter la Ville au 311.

