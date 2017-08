Nico Archambault bientôt en Europe

Le danseur continue de briller sur la scène du Capitole, alors que les représentations de la comédie musicale «Saturday Night Fever» battent leur plein. Trois supplémentaires viennent d’ailleurs d’être ajoutées pour le mois de septembre. Entrevue avec l’interprète de Tony Manero!

Nico, qu’est-ce que ça te fait de présenter cette pièce au Québec après qu’elle a connu un vif succès en France?

C’est un beau sentiment que de ramener ce spectacle à la maison. Jouer au Capitole est aussi très symbolique pour moi, puisque j’ai dansé sur cette même scène à mes débuts.

Que représente l’univers de Saturday Night Fever pour toi?

Ça me ramène à mes 10 ans. Comme je m’intéressais à la danse, mon père me faisait écouter des comédies musicales comme «Saturday Night Fever», justement. Je trouvais le personnage joué par John Travolta vraiment intéressant, mais j’étais loin de me douter que j’allais l’incarner sur scène un jour...

As-tu eu de la difficulté à te préparer pour ce rôle?

Oui, ç’a été tout un mandat d’apprendre les nombreuses chorégraphies, mais le plus difficile a été de ne pas tomber dans la caricature. Je ne voulais pas imiter le personnage de John Travolta.

Pour les représentations au Québec, c’est ton épouse, Wynn Holmes, qui incarne Stéphanie (l’interprète française Fauve Hautot n’a pu se joindre à la distribution en raison d’une blessure à l’épaule). As-tu eu de la difficulté à la convaincre?

Au départ, elle avait refusé le rôle parce qu’elle était trop occupée avec ses autres projets, mais les producteurs ne trouvaient personne, et ils sont revenus à la charge. Par la suite, tout s’est enchaîné.

Qu’est-ce que ça signifie pour toi de donner la réplique à la femme de ta vie et de danser avec elle?

C’est spécial, surtout qu’on n’avait pas dansé ensemble depuis 10 ans, Wynn et moi. On avait dansé ensemble à nos débuts, avant de devenir un couple. C’est un plaisir de l’avoir à mes côtés durant tout l’été et de jouer avec elle. Je n’aurais pas pu demander mieux!

Autrement, quels sont tes autres projets?

Je vais participer à la prochaine saison des «Dieux de la danse», pour laquelle je suis juge, et je vais ensuite reprendre les spectacles de «Saturday Night Fever» en Europe. J’ai aussi un autre projet secret qui va me mener à travailler une fois de plus à Paris.

C’est à suivre...

Pour connaître les dates de spectacle de «Saturday Night Fever» au Capitole de Québec, rendez-vous à lecapitole.com.