Un chien brave l’ouragan Harvey et devient une célébrité

L’ouragan Harvey, qui frappe actuellement la côte Est des États-Unis, n’épargne personne. Pourtant à Sinton, un chien a bravé le mauvais temps pour rentrer chez lui.

C’est une habitante de Siton, Tiele Dockens, qui a aperçu le chien errer dans les rues de la ville, transportant dans sa gueule un gros sac de croquettes pour chiens.

Il ne s’agissait pas d’un chien errant, mais d’Otis, le chien de confort d’un petit garçon de 5 ans, qui l’avait laissé à la garde de son grand-père, Salvador Segovia, avant de fuir la ville avec ses parents.

En découvrant qu’Otis avait disparu, le grand-père a fait le tour de la ville en voiture. «Je n’ai pas arrêté de crier son nom, mais il n’était plus dans le coin», a-t-il expliqué au site Chron.

Des voisins ont finalement confirmé avoir vu passer le chien et son sac de nourriture, et Segovia a été en mesure de le ramener chez lui. Le chien avait en fait décidé de récupérer ses affaires et de rentrer chez ses maîtres!

Le grand-père a confirmé aux médias qu’Otis était déjà une célébrité à Sinton. Mais avec plus de 18 000 partages de la photo prise par Tiele, on peut dire maintenant que sa célébrité dépasse l’État du Texas.