Un motocycliste blessé grièvement en Estrie

Un motocycliste d’une vingtaine d'années a été blessé grièvement samedi matin, vers 6 h, après avoir effectué une sortie de route sur l’autoroute 55 Sud, dans le secteur de Melbourne, près de Sherbrooke.

L’homme a terminé sa course dans le tremplin central à la hauteur du kilomètre 90 et l’on croit que la vitesse pourrait être en cause.

L’agent Stéphane Tremblay de la Sûreté du Québec (SQ) a indiqué qu’«on craint pour la vie du motocycliste», qui a été transporté dans un centre hospitalier pour y soigner des blessures graves.

«Selon les premières informations, il semble que le motocycliste ait effectué une sortie de route dans une courbe. Il a été éjecté de sa moto et il s’est retrouvé dans le tremplin central», a dit M. Tremblay.

Un patrouilleur en enquête collision de la SQ a été dépêché sur place et une seule voie de circulation a été retranchée en direction sud.