Une école emmène des bambins au stand de tir et crée la polémique

Des parents de la ville de Woodstock, en Géorgie, ont été horrifiés en voyant qu’une école avait emmené de jeunes élèves dans un stand de tir.

Plutôt que de faire leur sortie éducative au zoo ou dans un musée, l’école Holdheide Academy s’est rendue au stand de tir, afin de montrer aux jeunes enfants comment recharger une arme.

De nombreuses photos ont été publiées sur leur compte Facebook, où l’on voit notamment des enfants debout sur un tabouret pour pouvoir viser.

Certains parents (même extérieurs à l’école) se sont plaints sur les réseaux sociaux, laissant de «mauvaises notes» sur le compte de l’école.

Suite à la polémique, la directrice de l’école, Tammy Dorsten, a expliqué à la chaîne Cannel 2 Action News, que seuls des élèves de cycle 1 avaient été emmenés lors de cette sortie (et non des élèves de maternelle comme les rumeurs disaient) et que tous les parents concernés avaient signé un bon d’autorisation.

Selon elle, il s’agissait d’illustrer les cours à propos des légendaires tireurs Annie Oakley et Davy Crockett.

Depuis, les photos ont été retirées de la page Facebook.