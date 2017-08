Une loi historique qui a marqué l'été de ses 32 ans

Les députés du Québec n’ont siégé qu’une seule fois durant tout un été dans l’histoire parlementaire, et c’était pour adopter la loi 101, qui a transformé le Québec. Le doyen de l’Assemblée nationale François Gendron y était.

«J’aimais la détermination de René Lévesque. Il estimait que la Charte de la langue française est une loi maîtresse et que pour donner un signal fort, il fallait respecter les valeurs démocratiques et éviter le bâillon», lance M. Gendron, élu sans interruption dans Abitibi-Ouest depuis 1976.

«Il y avait de la redite, on aurait pu dire: ça va faire. Mais c’était normal pour une loi aussi significative de lui donner tout le temps requis», ajoute M. Gendron, qui était alors whip adjoint du Parti québécois.

Le projet de loi initial, qui portait le numéro 1, a été déposé en avril. Il est retiré sous la pression du patronat. En juillet, alors que l’Assemblée nationale est normalement fermée, une seconde version de la Charte de la langue française a été déposée.

Pendant une quarantaine de jours de séance et plus de 200 heures de débats qui ont été marqués par « de durs affrontements et à l’occasion ont même été virulents », selon les mots de René Lévesque, les députés du PQ, du Parti libéral, mais aussi de l’Union nationale se sont entassés au parlement pour débattre de la loi 101.

Sujet explosif

«C’était inévitable parce qu’il n’y a pas de sujet plus chargé, plus explosif que celui de l’autre puisque chez nous, il est relié de si près à l’identité de deux communautés humaines», a lancé René Lévesque le 26 août 1977, au moment de l’adoption de la loi.

Pour François Gendron, qui détient le record historique de longévité pour un élu à l’Assemblée nationale, ce débat émotif a été difficile.

«On s’était fait traiter de tous les noms, de tous les qualificatifs. On nous a accusés de faire une charge sans précédent contre nos amis anglophones.»

Ce «legs majeur a donné un vrai coup de barre» qui a porté pendant 20 ans, croit M. Gendron. Le Parti québécois estime que depuis, la loi a été émoussée par plusieurs décisions de la Cour suprême et qu’elle est devenue aujourd’hui un «fromage gruyère».

À l’époque, René Lévesque s’attendait par ailleurs à une évolution de la loi 101. En parlant de la relation entre la Charte de la langue française et la Charte des droits de la personne du Québec, le premier ministre disait que «le terrain reste libre, et le terrain est mobile».