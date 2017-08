Amateurs et opposants au rodéo se côtoient dans le Vieux-Montréal

Les amateurs et les organisateurs du rodéo urbain dans le Vieux-Port de Montréal ont passé une fin de semaine positive malgré les manifestations d'une centaine d'opposants.

Contactée en fin de journée, dimanche, la responsable des communications pour le NomadFest ne pouvait toujours pas donner de chiffres exacts sur le nombre de visiteurs durant la fin de semaine. «Mais assurément, les organisateurs dressent un bilan positif de l’événement. Pendant les quatre jours, les rodéos étaient complets, les spectacles aussi. Il y avait beaucoup d’action et les gens ont adoré. C’est sûr que la conclusion est super positive», a indiqué Sandra Rossy, attachée de presse pour le NomadFest.

Le bilan complet ne sera donné que lundi.

Amateurs comblés

Gina Dilullo, Philip Grant et leurs cinq enfants sont venus spécifiquement de Deux-Montagnes pour assister dimanche à leur première démonstration de rodéo. «On a toujours voulu aller au festival western de Saint-Tite, mais on ne trouvait pas ça assez accessible pour la famille. C’est trop loin et trop de dépense. Mais on est content de pouvoir en voir un tout près de chez nous», a indiqué M.Grant.

Avec déjà quelques chapeaux de cowboy à la maison, toute la famille s’est vêtue d’une chemise carreautée pour venir assister à cet événement du 375e anniversaire de Montréal.

«On adore les chevaux, on fait de l’équitation et on aime la musique country, alors on est heureux d’enfin voir ça en vrai», a poursuivi Mme Dilullo.

D’autres visiteurs étaient des habitués du rodéo. Nathalie Desfosses, son père Serge et son oncle Jacques Pageau ont neuf chevaux à la ferme familiale à Saint-Lin-Laurentides, le «paradis des chevaux», disent-ils. Depuis deux ans, ils partent les trois à cheval de Saint-Lin-Laurentides vers Saint-Tite ou vers Montréal pour amasser des fonds pour Opération Enfant Soleil.

Bien qu’ils soient habitués au rodéo du festival de Saint-Tite qu’ils visitent chaque deux ans, ils disaient avoir hâte de voir de quoi aurait l’air celui de Montréal. «On ne peut pas être déçu d’un rodéo, c’est toujours le fun», a précisé Serge Desfosses, chapeau de cowboy sur la tête et veste de cuir avec franges sur le dos.

Billets donnés

Des questionnements avaient fait surface la semaine dernière quant à la distribution de billets gratuits pour le NomadFest. L’opposition à Montréal laissait entendre que les 22 000 employés de la Ville de Montréal auraient accès à huit billets gratuits pour l’événement. Finalement, les organisateurs ont précisé que 1000 billets gratuits avaient été distribués aux différents partenaires, dont la Ville de Montréal, comme c’est le cas pour plusieurs autres événements du genre. Seulement 83 employés de la Ville ont demandé des billets gratuits.

On sait qu’en date de vendredi, 7780 billets avaient été vendus sur les 10 000 disponibles uniquement pour la partie rodéo de l’événement. En plus des billets assis, le site peut accueillir 55 000 festivaliers par jour.

«C’est à l’organisation de faire le bilan, on verra après», a indiqué Isabelle Pelletier, porte-parole de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, qui chapeaute l’événement.

Manifestation anti-rodéo

Un peu plus loin du site, près du chemin de fer, en face de la place Jacques-Cartier, une centaine de manifestants contre le rodéo urbain étaient présents tous les jours depuis jeudi. Dimanche, pour la dernière journée de l’événement, ils étaient une cinquantaine.

«Nous estimons que tous les rodéos vont à l’encontre de la nouvelle loi sur le bien-être des animaux, qui stipule qu’on ne peut pas créer de douleur inutile à l’animal, a expliqué Anne-Marie Champagne, de l’Association terriens, organisateur de la manifestation. Ils mettent l’animal en état de détresse, de stress, pour obtenir un spectacle.»