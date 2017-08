Deux Québécois coincés à Cuba

Le voyage à Cuba d’un jeune couple de Québec a tourné au «cauchemar», jeudi, au moment où l’avion qui devait les ramener à Montréal a dû rebrousser chemin en raison d’un problème technique. Les amoureux sont demeurés coincés à Camagüey et tenus dans l’ignorance plusieurs jours avant de savoir quand ils pourraient rentrer à la maison. Ils sont finalement revenus à Montréal, dimanche matin. Ils nous racontent leur histoire.

Tristan Lévesque et Sarah Belleville ont quitté l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, de Montréal le 17 août en direction de la ville de Camagüey, située à Santa Lucia, à Cuba, à bord d’un avion d’Air Cubana.

Selon la mère de Tristan, le couple a réservé son voyage environ trois semaines avant le départ et il a opté pour un forfait offert par Caribe Sol.

«Le cauchemar a commencé le 24 août», confiait le jeune homme sur sa page Facebook, alors que les amoureux se sont rendus comme prévu à l’aéroport de Camagüey vers 16h30 pour décoller vers 19h50.

«L’avion commence à avancer pour décoller, mais il rebrousse chemin, car le pilote nous dit qu’il y a un problème technique avec l’avion. Un radar quelconque ne fonctionne pas», relate M. Lévesque. «[...] Vers 20h20, après avoir attendu un peu dans l’avion, le pilote décide de décoller. [...] Il nous avertit que nous allons retourner à l’aéroport parce que le problème technique n’est finalement pas réglé», ajoute-t-il.

Or, l’avion aurait tournoyé dans les airs pendant 2h30 avant d’atterrir, selon ce que le fils a raconté à sa mère. « On les a ensuite débarqués et on les a fait monter dans un autocar pour les ramener dans un hôtel qui n’était plus le leur », poursuit Marie-Claude Lévesque.

«Le 25, on les a embarqués pour retourner à l’aéroport. Ils ont fait leur check-in et sont restés là près de 12 h pour se faire dire qu’ils allaient reprendre un autobus et retourner à l’hôtel vers 3 h du matin. Depuis, ils attendent», s’insurge-t-elle.

«Une énorme comédie»

Une « centaine » de voyageurs étaient coincés avec le couple à Cuba et tous ignoraient quand ils pourraient rentrer. «Nous sommes dans l’ignorance totale [...]. Tout ça est une énorme comédie», déplorait Tristan.

«Il n’y a pas d’agents de Caribe Sol sur place, pas d’agents de Cubana et l’hôtel ne sait strictement rien. Ils sont complètement dans le néant. Certains ont entendu une rumeur selon laquelle ils rentreraient jeudi. Imaginez. Une semaine plus tard !» dénonçait la mère qui a tenté de joindre les deux compagnies et le Consulat général de Cuba à Montréal, sans succès.

«Tout est fermé. On ne sait rien, rien, rien. Je commence à douter que Cubana soit en difficulté et n’arrive pas à faire réparer ses appareils. [...] Ce n’est pas rassurant de savoir que les appareils sont cloués au sol et que pas un ne peut prendre la relève sur l’autre», s’inquiétait Mme Lévesque, qui avait hâte de savoir son fils en sécurité à la maison.

Le jeune homme entend d’ailleurs entamer des procédures pour réclamer les dommages engendrés par la situation. «Il devait travailler le 25 et le 26. Il a perdu environ 800 $ de revenu», déplorait sa mère.

Le Journal a tenté de joindre la compagnie aérienne Cubana de même que Caribe Sol, mais on n’a pas répondu à ses appels.