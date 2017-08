La sortie de l'album de Taylor Swift n'a rien à voir avec Kanye West

Taylor Swift se prépare à sortir son nouvel album, Reputation, le 10 novembre, ce qui coïncide avec le dixième anniversaire de la mort de Donda West, et plusieurs sites de rumeurs ont suggéré que la date avait été choisie comme une attaque envers Kanye West, avec lequel elle est en bisbille depuis les MTV VMA de 2009, lorsque le rappeur est monté sur scène pour expliquer que Beyonce aurait dû gagner le prix à la place de Taylor Swift.

Cependant, un représentant de la maison de disques de Taylor Swift, Universal Music Group insiste que ce n’est qu’une coïncidence.

«Il est normal de faire sortir les disques le vendredi, et nous avons choisi cette date en fonction d’autres sorties d’Universal Music Group. Il n’y a aucune corrélation», a-t-il dit à People.com.

Même s’il n’y a pas de rapport avec la date de sortie du disque, l’interprète de Shake It Off ne semble pas vouloir arrêter sa querelle avec la vedette du hip-hop. Son nouveau simple, «Look What You Made Me Do», sorti jeudi 24 août, semble viser Kanye West en parlant d’une «scène penchée», comme celle qu’il a utilisée sur sa tournée Pablo l’an dernier.

«Je n’aime pas des petits jeux, je n’aime pas ta scène penchée, le rôle que tu m’as fait jouer, celui du fou, non, je ne t’aime pas», chante-t-elle.

Plus loin dans la chanson, elle prend part à une conversation téléphonique dans laquelle elle déclare que «l’ancienne Taylor est morte», ce qui semble être une référence à sa dispute avec Kanye West. En 2016, Kim Kardashian, la femme du rappeur avait partagé une vidéo d’un supposé coup de téléphone entre elle, son mari et la chanteuse, dans laquelle la popstar semblait être d’accord pour que Kanye West utilise les paroles « J’ai rendu cette p*te célèbre », en référence à sa chanson Famous. La vidéo a été utilisée par Kim Kardashian pour indiquer que Taylor Swift aurait menti en disant qu’elle ne savait pas qu’il utiliserait cette phrase dans sa chanson.