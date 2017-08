Le NPD tient son septième débat à Montréal

Charlie Angus, Niki Ashton, Guy Caron et Jagmeet Singh se retrouveront dimanche après-midi, au Club Soda à Montréal, pour participer au septième débat de la course au leadership du Nouveau Parti démocratique du Canada (NPD).

Guy Caron, député de Rimouski-Neigette-Témiscouataet porte-parole en finances pour le NPD, est le seul Québécois candidat à la succession de Thomas Mulcair.

La course à la direction oppose également la Manitobaine Niki Ashton, porte-parole du NPD en matière d'emploi et de développement de la main-d’œuvre, ainsi que les Ontariens Charlie Angus et Jagmeet Singh qui s’est lancé dans la course à la direction le 15 mai.

Le premier débat officiel de la course au leadership du NPD a eu lieu le 12 mars dernier, à Ottawa.

Le huitième et dernier débat de la course aura lieu à Vancouver, le 10 septembre prochain. Les candidats se rendront ensuite à Hamilton, le 17 septembre, pour l’événement «Pleins feux sur les candidats».

Ce sera leur dernière chance de faire valoir leurs arguments avant le début du vote, le 18 septembre.

L’identité du nouveau leader démocrate sera connue en octobre.