Les camions-restaurants à Québec, est ce que ça fonctionne?

Plus de deux mois après le début du projet pilote des camions-restaurants, les quelques modifications faites par la Ville de Québec ne suffisent pas.

Le travail n'est pas encore terminé. Même si la majorité des propriétaires de camions-restaurants à qui TVA Nouvelles a parlé sont satisfaits du projet pilote, d'autres modifications s'imposent.

«Je vais aller faire le midi à tel endroit, parce que c’est très, très bon sur ce site-là, est-ce que j’ai la possibilité d’aller faire un autre endroit le soir même? Ce serait idéal»,a avancé Evelyn Auger, la propriétaire de la Zèbre Mobile, le camion-restaurant du Côtes-à-Côtes Traiteur.

«On a peut-être pas été assidus pour les parcs, des fois on était supposés être là, le monde aimait mieux ne pas y aller parce que l’achalandage était moindre», a fait remarquer de son côté Guy Lévesque, propriétaire du camion Saga Nomade.

Le mois dernier, la Ville a réduit le nombre de lieux prédéterminés. Les sites autorisés pour accueillir les camions de cuisine de rue sont passés de treize à cinq.

Et ce qui ne faisait pas l'unanimité au début de l'été pour la clientèle a été légèrement modifié, on permet maintenant à plus d'un camion d'être au même endroit.

Une rencontre avec tous les participants aura lieu à la fin de cette première saison pour établir un bilan.