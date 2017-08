Les producteurs de fraises du Québec indignés

Walmart offre des fraises importées des États-Unis et du Mexique à des prix dérisoires alors que la saison bat son plein dans la province, déplorent les producteurs de fraises du Québec.

«On est en pleine récolte. Il y a des fraises partout au Québec, elles sont d’excellente qualité et vraiment pas chères. Alors on ne comprend pas pourquoi Walmart n’encourage pas les producteurs d’ici», se désole Jennifer Crawford, directrice générale par intérim de l’Association des producteurs de fraises et de framboises du Québec (APFFQ).

Abondance

Cette semaine, sur la première page de la circulaire distribuée par Walmart, le détaillant fait la promotion de fraises provenant du Mexique et des États-Unis. Les petits fruits sont vendus 1,44 $ la livre, alors que ceux du Québec se détaillent 2,99 $ pour la même quantité et ne se retrouvent nulle part dans la circulaire.

Louis Bélisle, propriétaire de la ferme A. Bélisle et Fils, à Saint-Eustache, croit que les consommateurs doivent être mis au courant de cette «situation révoltante».

«Comme producteurs, on trouve ça déplorable qu’un géant de l’alimentation comme Walmart achète des fraises qui viennent d’ailleurs en pleine période d’abondance au Québec», dit-il.

Selon M. Bélisle, l’APFFQ tente depuis quelques années de collaborer avec Walmart, sans succès.

Achat local

«On fait affaire avec toutes les grandes chaînes et on se réunit deux ou trois fois par année pour trouver des stratégies permettant de promouvoir les produits du Québec, explique-t-il. Mais pour Walmart, l’achat local ne se semble pas important.»

«Si vous regardez dans les circulaires de toutes les autres bannières, les fraises du Québec sont bien annoncées», souligne-t-il.

Walmart n’a pas répondu à la demande d’entrevue du «Journal de Montréal», samedi.