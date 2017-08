Plus de la moitié des Canadiens approuvent la nomination de Julie Payette à titre de gouverneure générale du Canada, montre un sondage Angus Reid.

Alors que 55 % des répondants au sondage ont approuvé la décision du gouvernement Trudeau, seuls 14 % des Canadiens ont dit être en désaccord avec la nomination. Les 30 % restant étaient incertains.

C’est dans sa province natale, au Québec, que l’ancienne astronaute et première Canadienne sur la Station spatiale internationale obtient le plus d’appuis, avec 68 %. A contrario, c’est en Alberta qu’elle reçoit le plus d’opinions négatives, à 20 %.

La partisanerie semble toutefois influencer davantage les répondants au sondage. Chez les électeurs qui ont voté pour les libéraux en 2015, 72 % ont appuyé le choix du premier ministre, contre 8 % qui le rejetaient. Par contre, chez les partisans des conservateurs, ils ne sont que 47 % à approuver la nomination, contre 25 % qui la rejettent.

Annoncée en juillet, la nomination de Julie Payette à titre de gouverneure générale a depuis fait couler beaucoup d’encre. Des médias ont notamment révélé que l’ancienne astronaute avait fauché mortellement un piéton et aussi accusée d’agression aux États-Unis en 2011. Elle n’avait toutefois pas été accusée pour le premier événement et avait été blanchie pour le second.

Julie Payette doit entrer en fonction à la fin du mandat de l’actuel gouverneur général, David Johnston, en septembre prochain.

Le sondage a été mené en ligne les 23 et 24 août auprès de 1510 Canadiens.