Un obèse qui ne maigrit plus sera opéré de nouveau

Un an après avoir subi une chirurgie bariatrique, un obèse morbide de 369 lb qui n’arrive plus à maigrir depuis quatre mois craint de devoir subir une deuxième opération aux conséquences lourdes.

«C’est très déprimant, avoue Martin Lavoie. J’ai atteint un plateau. La détermination est là, mais mon corps ne veut juste pas perdre de poids.»

Âgé de 45 ans, le résident de Boisbriand est obèse morbide depuis longtemps. Au plus lourd, en 2015, il pesait 644 lb.

Après plusieurs années d’hésitation, ce père de famille a subi une gastrectomie en mars 2016 et s’est fait retirer 80 % de son estomac.

À l’époque, ses médecins lui disaient qu’il s’agissait de sa dernière chance pour espérer vivre vieux.

La chirurgie a été un succès et l’homme a perdu 275 lb dans les mois suivants. En avril dernier, il pesait 369 lb. Et depuis, la balance stagne.

«Je suis exactement au même poids ! Il n’y a rien à faire, j’ai beau marcher ou suer comme un cochon», confie cet amoureux de nourriture, qui a déjà ingéré jusqu’à 6000 calories et plus par jour.

Devant ce constat «déprimant», M. Lavoie arrive à la conclusion qu’il devra probablement subir la deuxième opération qu’il redoutait.

Vitamines à vie

Appelée dérivation biliopancréatique, cette intervention chirurgicale vise à réduire la quantité d’aliments absorbés et oblige les patients à prendre des vitamines pour le reste de leurs jours.

Puisque la digestion est très rapide, ils doivent se rendre à la toilette quelques minutes seulement après avoir mangé.

Lourde de conséquences, cette opération est une option supplémentaire pour les patients qui ne maigrissent plus. Elle est parfois proposée plus d’un an après une première intervention.

Bien que M. Lavoie ne soit pas encore convaincu de vouloir passer sous le bistouri, il sait que c’est la seule façon d’atteindre son poids idéal, à 275 lb.

«Je ne vivrai pas jusqu’à 80 ans avec ce poids-là, c’est sûr», dit celui qui en discutera avec son médecin en octobre prochain.

«Je suis déçu parce que j’aurais vraiment voulu l’éviter [l’opération]. J’ai tellement lu de mauvais commentaires sur les répercussions, que ça m’écœure un peu d’avoir à faire ça», dit-il.

Autre déception, ce facteur de profession se rend à l’évidence qu’il n’atteindra pas son objectif de peser moins de 300 lb à l’automne.

Pas de regrets

Malgré tout, Martin Lavoie ne regrette pas son choix et constate qu’il a beaucoup plus d’énergie qu’avant. Cet automne, il compte bien recommencer l’entraînement en gymnase de façon assidue.

«Je n’ai aucun regret. Sans la chirurgie, je serais peut-être mort! Je ne serais peut-être plus capable de travailler ou j’aurais pris encore 30 ou 40 lb.»

Sa perte de poids dans le temps

Mars 2015 : 644 lb

Mars 2016 : 539 lb

Juillet 2016 : 437 lb

Octobre 2016 : 408 lb

Décembre 2016 : 384 lb

Avril 2017 : 369 lb

Aujourd’hui : 369 lb