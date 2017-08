Un pédophile blâme le juge pour les crimes qu’il a commis

Condamné pour avoir leurré des adolescentes, un pédophile a laissé entendre que c’était de la faute du juge s’il avait commis ses crimes.

Selon le «Winnipeg Free Press», David Thomas Pearson avait été accusé de leurre d’enfant en 2011. L’homme se faisait passer pour un adolescent de 16 ans sur internet pour obtenir des photos nues de jeunes adolescentes.

Pearson a finalement plaidé coupable en janvier 2015, mais est demeuré en liberté jusqu’en mai 2016, en attendant de recevoir sa peine. Pendant cette période, il a profité de sa liberté pour continuer ses activités de prédation sur le web en continuant à se faire passer pour un adolescent pour obtenir des photos nues de mineures.

«Je ne serais probablement pas ici aujourd’hui si j’avais été emprisonné et que j’avais eu l’occasion de réfléchir à ce que j’ai fait», a soutenu l’homme au moment de recevoir une nouvelle peine de prison, vendredi, pour les crimes commis lors de sa période de liberté.

David Thomas Pearson aurait «appris de ses erreurs» s’il avait entendu les témoignages de ses victimes plus tôt, a-t-il ajouté en s’adressant au juge Tim Killeen.

Le pédophile a été trouvé coupable de huit accusations, dont six de leurre. Il a écopé de cinq ans et neuf mois de prison. En raison du temps déjà passé derrière les barreaux, il lui reste quatre ans et huit mois à purger.