Agrandissement à venir pour le centre de recherche du CHUS

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a annoncé lundi un projet de 5 millions $ pour l’agrandissement du centre de recherche Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CRCHUS).

Le gouvernement du Québec défrayera 4 des 5 millions $ du projet, alors que le 1 million $ restant proviendra de la Fondation du CHUS.

Cet investissement permettra d'agrandir le centre de recherche, dont les salles d'examen, de contrôle, d'équipement, et de réaménager les salles d'attente. Également, cela permettra d’acquérir de l'équipement pour améliorer la prédiction des conséquences des maladies chroniques comme le diabète de type 2.

Le centre de recherche va notamment acquérir un scanneur TEP-TDM qui permettra de bonifier la qualité de l'imagerie médicale et d'augmenter éventuellement la capacité de patients.

«Le projet [...] assurera le positionnement du Québec en tant que chef de file dans le domaine du développement des technologies d'imagerie moléculaire, a déclaré le ministre Barrette. En effet, l'acquisition du scanneur TEP-TDM permettra notamment de réaliser des projets de recherche de haut calibre et d'en maximiser les retombées scientifiques afin d'améliorer les soins aux patients, d'accroître la capacité à innover en imagerie TEP chez l'humain et de maximiser la capacité de collaboration avec des chercheurs des domaines public et privé sur le plan national et international.»

Gaétan Barrette a profité de son passage en Estrie pour être présent lors de l'inauguration du CHSLD d'East Angus.

Le projet avait débuté en 2015. On prévoyait un budget de 28 millions $. Au final, il aura coûté 23 millions $, et a été réalisé selon l'échéancier prévu, ce qui a permis d'intégrer davantage de ressources dans ce CHSLD.

On y retrouve 64 lits, dont 12 sont réservés à l'unité prothétique, pour les personnes qui souffrent de troubles cognitifs. On retrouve aussi un centre de jour et une clinique de réadaptation physique qui sont intégrés au projet.

Construit en 1969, l'ancien centre de 55 lits était désuet et présentait plusieurs lacunes fonctionnelles.