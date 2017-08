Changement de règlement au Faubourg Contrecoeur

L’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve veut gérer plus facilement l’aménagement du site du Faubourg Contrecoeur.

L’arrondissement souhaite abroger le règlement qui permet la construction sur ce site de l’est de Montréal qui a fait grand bruit en raison du scandale de collusion sous l’ex-maire Gérald Tremblay qui est présentement devant la cour.

«Ce qu’on veut, c’est récupérer localement tout ce qui concerne la gestion du Faubourg en matière d’urbanisme, d’aménagement, de construction, a expliqué le maire de l’arrondissement, Réal Ménard. Depuis le début du projet, c’est toujours resté un règlement de la ville centre. Ce qui fait qu’aujourd’hui, chaque fois qu’on veut ajouter une clôture ou un arbre sur le site, il faudrait aller en consultation.»

Une consultation publique par l’Office de consultation publique de Montréal s’amorcera le 13 septembre et portera sur la transformation du règlement en règlement local, afin que l’aménagement du site soit géré par l’arrondissement.

Ceci permettrait de gérer plus facilement la construction de la partie commerciale du site. «Initialement, quand la Ville a voté le règlement, on prévoyait un dépanneur et un salon de coiffure. Mais, maintenant, les gens souhaitent avoir de plus grandes surfaces. Et ça signifie aussi qu’on doit s’occuper de la question du stationnement», a fait remarquer M. Ménard.

Procès Contrecoeur

Le procès entourant la saga du Faubourg Contrecoeur est toujours en cours au palais de justice de Montréal. Les accusations ont été déposées en 2012 et concernent des événements qui auraient eu lieu à partir de 2007.

Selon la poursuite, le président du comité exécutif de l’époque, Frank Zampino, aurait été au cœur d’un stratagème ayant permis la vente de ce terrain évalué à 31 millions $ pour la modique somme de 4,4, millions $, en plus de favoriser Construction F. Catania pour ce projet dont les frais de décontamination auraient été surévalués.