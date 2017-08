Coupable d'agression sexuelle sur une fillette, il tente d'avoir un nouveau procès

Au cours des prochains jours, la Cour d’appel aura à déterminer si un homme trouvé coupable d’agression sexuelle sur une fillette de sept ans devra subir un nouveau procès.

En avril 2016, un jury composé de six hommes et six femmes a trouvé Paul Bouvier coupable de contact sexuel, d’incitation à des contacts sexuels, d’agression sexuelle et d’avoir rendu accessible du matériel explicite dans le but d’obtenir des contacts sexuels.

Des gestes posés à l’égard d’une petite victime qui n’avait que sept ans. Condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans, l’homme a porté sa cause en appel sous différents motifs.

Selon son avocat, Me Gabriel Michaud-Brière, le juge du procès a notamment erré en laissant la Couronne présenter dans son intégralité la déclaration vidéo de la jeune plaignante.

Erreurs?

Selon la défense, l’enregistrement vidéo aurait dû être épuré pour que certains éléments de preuve préjudiciables à l’accusé soient retirés avant d’être présentés aux membres du jury. De plus, le juge de première instance aurait commis une erreur en refusant d’adresser au jury une directive spécifique à l’égard du témoignage de l’enfant.

S’il obtient gain de cause, Me Michaud-Brière demande à la Cour d’appel d’ordonner un nouveau procès et que, dans le cadre de celui-ci, les chefs d’accusation soient séparés.

Rappelons qu’en 2014, c’est un véritable enfer que la petite a subi lorsqu’elle a été contrainte à une relation sexuelle complète sans protection avec l’accusé.