Décès lors d’événements sportifs: «des cas extrêmement rares»

Un homme de 30 ans a perdu la vie dimanche en courant le demi-marathon SSQ Lévis-Québec, un cas qui survient extrêmement rarement, selon un médecin.

Maxime Pouliot Rochefort, de Saint-Augustin-de-Desmaures, a subi un malaise à deux kilomètres du fil d’arrivée. Il a été pris en charge immédiatement par une équipe de secouristes. Transporté d’urgence dans un centre hospitalier de la région de Québec, son décès a été constaté dans les heures qui ont suivi.

«Ce sont des cas extrêmement rares [chez les plus jeunes]», souligne le Dr Christian Fortin, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Une enquête du coroner permettra de déterminer la cause exacte du décès. Dans certains cas, des facteurs «non prévenables» sont en cause.

Les chances minces de décéder lors d’un événement sportif sont plutôt minces : il y a environ 0,25 chance sur 100 000 lors d’un demi-marathon et 7 sur 100 000 pour un marathon.

Chez les athlètes de 40 ans et plus, il faut toutefois faire plus attention, selon le médecin.

«Il faut écouter son corps et tenir compte des facteurs de risques, souligne-t-il. Si quelqu’un fume, est en surpoids, fait du cholestérol, du diabète, ce sont des facteurs de risques qui sont modifiables et traitables, mais il faut s’en occuper.»

C’est la troisième fois dans l’histoire de cet événement qu’un participant perd la vie. En 2008, un homme avait perdu la vie à 3 kilomètres de l’arrivée, et en 1999, un coureur était décédé à 120 mètres de la fin.

Écouter son corps

Devant la popularité des compétitions plus «extrêmes», avec des distances impressionnantes, le spécialiste de la santé suggère aux participants d’écouter et de bien préparer leur corps.

«Il faut très bien se préparer, il y a un entraînement nécessaire. On ne peut pas demander à notre corps de supporter [ces épreuves sans préparation]. Le sport, c’est une bonne chose et il faut l’encourager, mais trop, c’est comme pas assez.»

Selon lui, il peut arriver aussi que des amateurs puissent en demander un peu trop à leur corps, en comparaison aux professionnels, qui sont suivis par une équipe d’entraîneurs et de préparateurs physiques.

Onde de choc

Le décès de M. Pouliot Rochefort a causé une onde de choc dans les bureaux de Québec de la compagnie d’assurances pour laquelle il travaillait.

«Il y a énormément d’employés ici qui pratiquent toute sorte de sports, que ce soit avec des collègues ou à l’extérieur, dit le porte-parole de La Capitale, Jean-Pascal Lavoie. C’est quelque chose qu’on encourage. Ça touche d’autant plus quand c’est quelqu’un qui partage nos passions pour l’activité physique. Ça frappe tout le monde.»