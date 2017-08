Offensive publicitaire contre les accidents

La Ville de Montréal a dévoilé lundi sa nouvelle campagne de sensibilisation pour prévenir les accidents de la route. «15 piétons happés mortellement dans les rues de Montréal. 15 de trop. » C'est ce qu'on pourra lire dans les rues de Montréal dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. «Peu importe le décès ou le blessé grave, c'est inacceptable», a affirmé Denis Coderre en soulignant l'importance de conscientiser les Montréalais. Cette campagne s'insère dans la stratégie «Vision zéro» adoptée en septembre 2016 par la Ville de Montréal.

La campagne publicitaire de 100 000 $ est très axée sur la culture de la cohabitation, cycliste, piéton et camionneur qui n’est pas toujours évidente.

«Il y a des réalités économiques au niveau des livraisons, est-ce qu’on peut changer les heures, il y a des villes qui le font», mentionne le maire Denis Coderre.

«Si on doit soustraire certaines heures, il y aura des réalités à gérer et des fois il peut y avoir aussi des effets pervers. On a déjà tenté dans certains quartiers de livrer en soirée et nous avons eu des plaintes de citoyens», explique de son côté Marc Cadieux de l’Association du camionnage du Québec.

Concernant les camions de livraison dans certains arrondissements, la Ville dit que la commission municipale des Transports va statuer là-dessus au cours des prochaines semaines.