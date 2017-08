Des nouveautés pour la saison automnale à la STM

Six lignes d’autobus sont bonifiées depuis lundi pour la rentrée à la Société de transport de Montréal (STM). Prolongements de parcours, ajouts de départs et nouvelle ligne font partie des nouveautés automnales de la STM.

Les lignes 55 — boulevard Saint-Laurent et 178 — Pointe-Nord /Île-des-Soeurs bénéficieront respectivement d’un prolongement jusqu’à la station Henri-Bourrassa et sur L’Île-des-Sœurs, alors que plus de départs seront implantés aux heures de pointe (matin et après-midi) sur la ligne 49 – Maurice-Duplessis.

Une nouvelle ligne, la 428 — Express parcs industriels de l’est, est mise en place afin de faciliter l’accès aux parcs industriels de l’est de Montréal aux heures de pointe.

Avec l’arrivée de ces nouveautés d’automne, certains services d’été ont pris fin. La ligne estivale, 711 – Parc-du-Mont-Royal/Oratoire, et le service de fin de semaine de l'Express John Abbott (419), ne sont plus en service depuis le début de la semaine. Si l'achalandage de ces lignes est jugé satisfaisant, la STM pourrait offrir à nouveau ces services l'été prochain.

Également la promotion Sorties en famille, qui permettaient aux enfants de voyager gratuitement à bord des véhicules de la STM a pris fin en fin de semaine.