Des soupers-spectacles qui offrent une belle vitrine à la relève

Un couple reçoit des centaines d’inconnus sur sa propriété chaque été afin de partager un repas et un concert donné par des artistes de la relève et d’autres un peu plus connus.

«On ne fait pas ça pour l’argent, on le fait pour notre bonheur. À la fin de l’année, les colonnes sont souvent à zéro. Il arrive qu’on soit dans le négatif, mais ça ne coûte pas cher pour ce que ça nous apporte. Ça donne un sens à notre vie», explique France Jutras avec conviction.

Il y a un peu plus de 20 ans, Mme Jutras et son conjoint, Jocelyn Bathalon, ont décidé de transformer un ancien champ destiné à l’agriculture en un immense jardin composé d’arbres, d’arbustes et de plantes. Ils y ont investi des dizaines de milliers d’heures (à raison d’environ 60 par semaine) ainsi que quelque 250 000$.

Au fil des ans, on y a aménagé un amphithéâtre, une terrasse pour servir les repas, ainsi que des sculptures d’artistes québécois. Ils ont mis plusieurs années à cultiver l’esthétisme et ils ont choisi d’en faire profiter les autres.

Le couple admet y avoir pensé à deux fois avant de lancer une invitation à la population afin de venir fouler cette propriété, résultat de leur dur labeur. Mais il a été agréablement surpris de la réponse et de l’attitude des visiteurs.

Surprises

Les Jutras-Bathalon invitent les gens dans leurs jardins de la petite municipalité de L’Avenir, entre Drummondville et Richmond, de cinq à huit fois par été depuis 20 ans. Ils ont, entre autres, accueilli des spectacles de Betty Bonifassi, Paul Deslauriers, Mario Saint-Amand et Karen Young.

Environ 150 visiteurs prennent part à chacun des rendez-vous du couple. Au total, les Jutras-Bathalon estiment que 20 000 personnes ont visité leurs installations et ils ont même eu droit à quelques belles surprises.

«On se souviendra toujours de la fois où Gilles Vigneault est venu assister au spectacle de sa fille Jessica. Il avait demandé à ce qu’on ne l’informe pas de sa présence. Il a fait une entrée discrète et on a eu droit à un moment émouvant lorsqu’elle a compris qu’il était là», se rappelle Mme Jutras.

Un autre moment marquant est survenu il y a quelques années lorsqu’une panne d’électricité a forcé l’arrêt d’un concert. Les musiciens ont alors débranché leurs instruments et donné un spectacle acoustique.

Menu régional

Pour le souper, le couple a recours aux services d’un traiteur. On offre un menu basé sur des aliments et des boissons provenant de la région. Il en coûte une cinquantaine de dollars aux visiteurs pour le souper et le concert, un montant qui ne sert qu’à payer les frais de cuisine et le cachet des artistes.

Concepteurs d’éclairages de profession, France Jutras et Jocelyn Bathalon (qui a notamment travaillé au Gesù, une salle de spectacles de Montréal) ont installé une centaine de projecteurs sur leur propriété afin de lui conférer une ambiance unique.