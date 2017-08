«Despacito» égale le record des meilleures ventes

La chanson «Despacito» est entrée lundi au Panthéon des chansons à succès en dominant seize semaines de suite le classement américain des meilleures ventes, le «Billboard Hot 100», selon Nielsen Music.

«Despacito», morceau reggaeton du chanteur portoricain Luis Fonsi dans sa version remixée avec Justin Bieber, égale ainsi le nombre de semaines (du vendredi au jeudi) où le tube «One sweet day» de Mariah Carey et Boyz II Men avait dominé ce même classement, en 1995 et 1996.

La performance est remarquable pour une chanson dans une langue autre que l'anglais. La dernière chanson en espagnol à avoir atteint le sommet de ce classement fut «Macarena», en 1996.

La version originale de «Despacito», avec le rappeur portoricain Daddy Yankee qui figure aussi dans le remix avec Bieber, avait déjà battu le record du vidéoclip le plus regardé sur YouTube. Il a été visionné plus de 3,4 milliards de fois depuis son lancement en janvier.

Cependant, Despacito pourrait avoir du mal à se maintenir au sommet dans les semaines à venir.

La vedette américaine de la pop Taylor Swift a en effet sorti vendredi une nouvelle chanson intitulée «Look What You Made Me Do», premier extrait de son nouvel album à paraître le 10 novembre.

Elle a été écoutée dès le premier jour plus de huit millions de fois sur Spotify, le géant de l'écoute de musique en ligne que Swift avait longtemps boycotté pour protester contre son mode de rémunération des artistes.