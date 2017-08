Hydro-Québec a le feu vert pour sa ligne à Saint-Adolphe-d'Howard

Hydro-Québec a obtenu le dernier feu vert qui lui manquait pour pouvoir aller de l’avant avec son projet de ligne à haute tension dans les Laurentides.

Le projet, hautement contesté en raison de son impact sur le paysage, pourra donc aller de l’avant. L’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques était la seule pièce qui manquait à Hydro-Québec.

Les activités de déboisement s'amorceront d’ailleurs dès la mi-septembre, dans les municipalités de Mont-Tremblant, Montcalm et Saint-Faustin–Lac-Carré, a confirmé une porte-parole d’Hydro-Québec à l’Agence QMI.

Les travaux dans les secteurs plus à l’est, comme Val-David, Val-Morin et Saint-Adolphe-d’Howard, ne s’amorceront pas avant la fin d’octobre, après la période des activités de villégiature qui profitent des couleurs automnales.

La mairesse Lapointe «dévastée»

En entrevue avec l’Agence QMI, la mairesse de Saint-Adolphe-d’Howard, Lisette Lapointe, s’est dite «dévastée» par la nouvelle. «Ça m’a asséné un choc», a confié l’ancienne députée, qui déplore qu’Hydro-Québec n’ait pas tenu compte des propositions de modifications au tracé de la ligne amenées par le village.

Figure de proue du mouvement de contestation, Mme Lapointe dénonce le «saccage» qu’entraînera le projet. «C’est vraiment, vraiment triste [...]. On n’est pas des experts, mais mon Dieu qu’on a travaillé fort pour trouver des solutions», a relaté avec tristesse la politicienne.

Notamment, Saint-Adolphe-d’Howard proposait que la nouvelle ligne soit enfouie sur une distance de dix kilomètres, pour préserver le paysage. Pour faire valoir sa cause, le village rappelait que les câbles du projet Northern Pass, au New Hampshire, seront enfouis sur une distance d’environ 100 kilomètres. Même scénario pour le projet de l’interconnexion Hertel-New York, dont les lignes parcourront 58 kilomètres sous terre entre La Prairie et la frontière canado-américaine.

Hydro-Québec a justifié sa décision de ne pas enfouir les câbles dans les Laurentides en invoquant le surcoût associé à une telle avenue.

«Ce n’est pas possible qu’on ait des dirigeants qui ne voient pas qu’on est rendu au 21e siècle», a conclu Mme Lapointe, en déplorant l’impact environnemental et visuel du projet.

Le projet Grand-Brûlé – Dérivation Saint-Sauveur est composé d’une ligne à haute tension de 120 kV qui s’étendra sur quelque 40 kilomètres, à 100 % en surface. Selon Hydro-Québec, la nouvelle ligne est rendue nécessaire par la demande en énergie dans les Laurentides, qui croît plus rapidement que partout ailleurs au Québec.