Il filme un éclair qui tombe à quelques mètres de lui

En plein orage, Olivier Dorion a installé son téléphone pour filmer les éclairs qui fendaient le ciel dans les environs. Il ne s’attendait pas à en capter un à quelques mètres de lui.

Les images que vous voyez ci-dessus ont été captées il y a un peu plus de deux semaines au Domaine du Lac Bryson, une pourvoirie située en Outaouais, à environ 200 kilomètres d’Ottawa. Il a mis ses images sur sa page Facebook hier, quand il a eu accès à internet.

«Ça pétait partout aux alentours», a-t-il raconté à TVA Nouvelles. Avec son collègue, ils se demandaient si la foudre tomberait sur une antenne à proximité ou sur le gigantesque conifère situé devant l’entrée du bâtiment principal. M. Dorion a commencé à tourner avec son cellulaire, au cas où...

Il est resté plutôt surpris quand l’éclair a bel et bien frappé l’arbre une cinquantaine de secondes plus tard.

Les images sont impressionnantes : on voit l’éclair frapper l’arbre et après l’impact, des morceaux d’écorce et des branches volent dans tous les sens. Sous la force de la décharge électrique, une énorme section de l’arbre est tombée, accrochant un petit toit du bâtiment.

Selon M. Dorion, si la portion d’arbre était tombée quelques dizaines de centimètres à côté, le toit aurait été arraché. Les installations de téléphone satellite et certains équipements électriques ont été endommagés.

Et par chance, personne n’a été blessé. Mais le bilan aurait pu être différent : une quinzaine de secondes plus tôt, le patron de M. Dorion marchait à quelques mètres de l’endroit où le conifère est tombé.