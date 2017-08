La Direction de la santé intéressée à recruter des demandeurs d'asile haïtiens

La Direction de la santé de la Mauricie est ouverte à la possibilité d'attirer des demandeurs d'asile haïtiens pour combler ses besoins en préposés aux bénéficiaires.

Des démarches ont déjà été faites auprès du Centre social d'aide aux immigrants.

«On est déjà entrés en contact avec les gens de la région qui accueillent les migrants pour leur manifester que nous serions intéressés à rencontrer des gens qui voudraient bien venir travailler chez nous, indique Louis Brunelle, responsable des communications à la Direction de la santé. Vous savez, on a une organisation de 17 000 employés, donc on a plusieurs types d'emplois en difficulté. Nous serions intéressés à voir de ces gens travailler chez nous.»

On reconnaît que le processus n'est pas automatique puisque les demandeurs d'asile devront au préalable obtenir un permis de travail, montrer un intérêt pour ce genre de tâches et pour la Mauricie, et démontrer qu'ils ont les aptitudes et les prérequis nécessaires.

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec vient de lancer un programme de recrutement et de formation intensive afin de combler d'urgence 200 postes de préposés aux bénéficiaires. Les immigrants étaient déjà ciblés comme pouvant être des candidats potentiels. Une première cohorte de 24 recrues sera à pied d'oeuvre en octobre. La formation sera rémunérée.