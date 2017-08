Les conseils de Jean Charest lui rapporteront 120 000 euros

L’ancien premier ministre du Québec Jean Charest va toucher 120 000 euros par année au sein d’un fonds d’investissement financé et soutenu par un proche associé de la famille Desmarais en Europe sans avoir à prendre de décisions, a appris notre Bureau d’enquête.

Jean Charest s’est vu confier en mars dernier par le fonds français Tikehau Capital le mandat de réaliser «une mission de conseil» qui va lui rapporter 120 000 euros par année, soit environ 178 000$ canadiens.

«M. Jean Charest s’est engagé à réaliser une mission de conseil et d’assistance auprès du Groupe pour l’accompagnement de son développement à l’international [notamment en Amérique du Nord] et sa stratégie de développement ainsi que la mise en place d’un advisory board international.

«Du fait de ses hautes fonctions politiques passées au Canada, M. Jean Charest a des compétences particulières dans le domaine des affaires et des relations internationales, de l’économie et du droit. Il pourra accompagner le Groupe dans sa stratégie de développement et d’implantation à l’international», affirme l’entreprise dans son dernier rapport financier.

Le rapport dit aussi que les services rémunérés à l’ancien premier ministre «ne conduiront en aucun cas M. Jean Charest à prendre quelque décision que ce soit [par exemple sur la réalisation d’une opération ou d’une implantation à l’étranger] ni encore moins à s’immiscer dans la gestion de la Société ou du groupe Tikehau Capital».

Jetons de présence

Le document précise que la rémunération de 120 000 euros ne concerne pas les fonctions de M. Charest au sein du conseil de surveillance de l’entreprise (l’équivalent d’un conseil d’administration). M. Charest y a été nommé à la fin 2016, selon le rapport.

«Une enveloppe de 300 000 euros [445 000$ CAN] a été allouée aux membres du Conseil de surveillance à titre de jetons de présence», indique le document.

M. Charest a aussi été nommé ce printemps au comité des nominations et des rémunérations de Tikehau.

«La Société communiquera pour la première [fois] sur la rémunération [individuelle] de ses membres du Conseil de surveillance dans son Document de référence publié au titre de l’exercice 2017», est-il expliqué.

Conseil privé de la Reine

Les documents consultés précisent par ailleurs que M. Charest est membre du Conseil privé de la Reine depuis 1986.

Cet organisme peu connu des Québécois a pour mandat de «conseiller la Reine sur des enjeux qui importent pour le pays, notamment les questions relatives à l’État et à la Constitution», selon son site internet.

Jean Charest est également membre de la Commission trilatérale, un organisme privé qui a été fondé par David Rockefeller dans les années 1970.

Un fonds soutenu par un associé des Desmarais

Le fonds français Tikehau Capital a été fondé en 2004 par deux anciens employés de la firme Merrill Lynch. Il a reçu à ses débuts le soutien du milliardaire belge Albert Frère, selon le journal économique français. Les Échos.

Albert Frère est un proche associé de la famille québécoise Desmarais en Europe. Les familles Frère et Desmarais ont annoncé à la fin 2012 la prolongation d’un «partenariat stratégique» jusqu’en 2029 pour faciliter «la poursuite de leurs objectifs à long terme».

En 2010, la Compagnie nationale à portefeuille (CNP) d’Albert Frère a vendu une participation de 47,5% dans Tikehau, mais a conservé des intérêts de plusieurs dizaines de millions d’euros dans divers fonds gérés par le groupe.

Ex-PM français

Tikehau a par ailleurs annoncé dans les derniers jours la nomination de l’ancien premier ministre français François Fillon comme «associé».

Le candidat de la droite a été mêlé lors de la campagne présidentielle à une affaire d’emplois fictifs de sa femme et de ses enfants.

Il a été accusé en mars 2017 par la justice française de «détournement de fonds publics», «complicité et recel de détournement de fonds publics», «complicité et recel d’abus de bien sociaux» et «manquement aux obligations déclaratives».

Son procès n’a pas encore commencé.

UPAC

Contacté en milieu de semaine à Paris, un relationniste pour Tikehau, Grégoire Lucas, nous a dit ignorer que M. Charest avait été visé par une enquête de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) au Québec.

«Il y a toujours présomption d’innocence», a-t-il commenté.

Contactée, la secrétaire de M. Charest au cabinet McCarthy Tétreault, à Montréal, a dit que M. Charest n’était pas disponible pour commenter, étant «à l’extérieur de la ville».