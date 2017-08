Un restaurant détruit à Sainte-Thècle

Une institution locale de la restauration a été détruite par le feu dans la nuit de dimanche à lundi à Sainte-Thècle, en Mauricie. Le Petit Palace existait depuis 38 ans.

En plus de son gagne-pain, la propriétaire a perdu son logis situé à l’étage. Elle a aussi perdu ses animaux de compagnie. Elle-même n’a pas été blessée.

Le feu a éclaté vers 1 h 40 du matin.

Le chef des pompiers de Sainte-Thècle, Christian Paré, fouillait les décombres en avant-midi, lundi, à la recherche d'indices.

On ignore la cause du sinistre, mais la Sûreté du Québec a rapidement établi qu'il n'y avait rien de suspect.

La disparition de cet établissement vient sensiblement réduire l'offre de restauration dans le village. Il n'y subsiste plus qu'un restaurant de spécialité mexicaine. L'auberge le Château et l'hôtel Laviolette avaient brûlé respectivement en 2009 et en 2015. Une rôtisserie avait aussi cessé ses opérations il y a quelques semaines.

Ce malheur survient à la veille de l'ouverture du Festival western de Saint-Tite dont les retombées en restauration se faisaient sentir jusqu'à Sainte-Thècle.