Une fillette de 3 ans sauvagement attaquée par un requin

Une jeune fille de 3 ans a été sauvagement attaquée par un requin alors qu’elle se baignait avec ses parents sur une plage de la Floride.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus

La petite Violet se trouvait dans l’eau près de Stuart, au nord de Miami, quand elle a échappé ses lunettes de soleil dans l’eau, a rapporté CNN. Sa mère a mis son masque de plongée pour tenter de les retrouver.

C’est à ce moment que le squale a frappé.

«Je l’ai entendu crier "Maman!", a raconté sa mère à la chaîne américaine. Je me suis sorti la tête de l’eau et je me suis approchée d’elle. Il y avait du sang partout autour d’elle. Je l’ai soulevé hors de l’eau et il y avait un morceau de chair qui pendait de sa jambe.»

Par chance pour eux, un médecin se trouvait sur la plage au même moment. Il a effectué un garrot sur sa jambe pour éviter qu’elle ne perde trop de sang.

Tout au long de sa vie, elle devra subir des chirurgies à la jambe.