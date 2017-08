Une nouvelle recrue se joint à «La Joute»

L’émission «La Joute» amorce aujourd’hui une nouvelle saison à l’antenne de LCN dans un format élargi d’une heure. Et cet automne, une recrue de choix et passionnée de politique elle aussi s’ajoute à l’équipe: la mairesse de Longueuil Caroline St-Hilaire.

«Je suis tellement contente, lance-t-elle dès sa présentation. En fait, ça fait un an que je vous écoute, comme des milliers de Québécois et de Canadiens, alors j’avais très hâte d’embarquer sur la glace. Je vais arrêter de faire des commentaires dans mon salon et je vais venir les faire ici avec vous autres.»

Celle-ci pourra mettre à profit son expérience de politicienne sur le terrain ainsi que sa liberté d’esprit et de parole pour alimenter les échanges souvent endiablés auxquels le tandem Lavoie-Drainville a habitué les nombreux téléspectateurs qui suivent l’émission quotidienne d’actualité politique.

Son nouveau collègue des ondes et jouteur d’expérience Luc Lavoie se fait rassurant quant à la façon dont le duo qu’il forme avec Bernard Drainville entend traiter celle qui dirige depuis bientôt huit ans la cinquième ville du Québec en termes de population.

«C’est un endroit où tout se déroule en douceur, tout est dans la subtilité et dans la nuance, insiste M. Lavoie, pince-sans-rire. Bernard (Drainville) est un peu "rough", mais je lui ai parlé, je lui ai dit: "là, Bernard, il va y avoir une dame avec nous". Alors, Caroline, il m’a promis qu’il allait se conduire de façon civilisée.»

«Montrer les bonnes manières à Luc»

L’ancien député péquiste dans la circonscription de Marie-Victorin, qui comprend une partie de la ville de Longueuil, ne manque pas sa réplique: «Ça va faire du bien d’avoir quelqu’un qui est capable de montrer les bonnes manières à Luc, rétorque M. Drainville, car il peut être un personnage mal dégrossi par moments... Je me dis, à trois, avec Caroline [et l’animateur de «La Joute» Paul Larocque], on va peut-être être capable de l’amener ailleurs, parce que dans le fond, même si ça ne paraît pas tout le temps, le fond est bon», lâche-t-il avec un large sourire.

Parmi les nombreux sujets qui retiendront l’attention des jouteurs au cours des prochaines semaines, il y aura celui des élections municipales qui se dérouleront en novembre dans toutes les municipalités du Québec. Ce dossier intéresse au plus haut point la nouvelle recrue St-Hilaire, qui rappelle que la politique municipale demeure «la plus concrète» pour la population.

Ne manquez donc pas de suivre la nouvelle saison de «La Joute» à LCN et sur tvanouvelles.ca.

Voyez dans la vidéo ci-dessus un extrait de l’émission «La Joute».