Une photo de Marie-Élaine Thibert sème la controverse

«Une souverainiste et le premier ministre du pays, un libéral de surcroît... sur une même photo! Un drame? Une trahison? Quasiment aux yeux de certains...»

Marie-Élaine Thibert ne s'attendait pas à avoir à défendre la dernière photo qu'elle a soumise sur sa page Facebook officielle.

«Suite à ma photo selfie avec quelques artistes et le premier ministre Justin Trudeau dans le cadre d'un évènement-bénéfice pour nos jeunes "Ali et les princes et princesses de la rue", j'ai eu plusieurs commentaires comme quoi, ça ne se faisait pas. Une photo avec Justin Trudeau! Moi, une souverainiste! Une interprète de nos grands classiques québécois! Moi, descendante directe du patriote Jean-Marie Thibert!»

Réunis pour la cause

Marie-Élaine Thibert et Justin Trudeau se sont trouvés au même événement-bénéfice qui a pour but de sortir les jeunes de la rue.

«Et bien en cette soirée si mémorable, M.Trudeau et moi étions du même côté. Nous nous donnions pour la cause. Sortir des jeunes des Gangs de rue pour les remettre sur le droit chemin. Ce soir-là, je n’ai pas remarqué son titre, j'ai seulement remarqué un père de famille hyper sympathique, dévoué et engagé pour cette cause. Un bon gars généreux quoi!»

La chanteuse que l'on a connue lors de la toute première édition de Star Académie s'est posé quelques questions concernant les interventions négatives qu'elle a eues sous sa publication.

«Faut-il haïr tous ceux qui ne sont pas de la même allégeance politique? Au même titre que: Faut-il haïr un chanteur parce que c'est pas notre style de musique? Faut-il haïr quelqu'un parce qu'il n'a pas la même couleur de peau?»

Ses fans derrière elle

Sous son message, les commentaires positifs affluent. Décidément, le message de Marie-Élaine a résonné chez plusieurs internautes.