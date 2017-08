Une proche de Coderre en conflit d'intérêts?

À Montréal, l'opposition officielle étudie la possibilité de déposer une plainte à la Commission municipale du Québec contre l'une des membres de la garde rapprochée de l'administration Coderre, Chantal Rouleau.

Mme Rouleau, mairesse de l'arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, se serait placée en situation de conflit d'intérêts, selon Projet Montréal, parce qu'elle a voté, en juin dernier, en faveur d'un soutien financier pour un évènement pour lequel sa conjointe travaille.

Montréal Symphonique, qui a attiré 85 000 personnes au pied du Mont-Royal il y a une semaine, a reçu une aide financière estimée à 75 000$ dans le cadre d'un protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal.

Mme Rouleau a voté en faveur. Or, sa conjointe, Sylvie Lavoie, est productrice déléguée de Montréal Symphonique.

«Le code d'éthique et de conduite des élus de la Ville de Montréal est très clair là-dessus: si un proche a un intérêt dans une firme ou dans une entité qui reçoit une subvention ou un contrat de la Ville de Montréal, il faut le déclarer», explique le conseiller municipal Alex Morris.

Réaction du cabinet du maire et du 375e

Au cabinet du maire Denis Coderre, on indique que Chantal Rouleau n'avait aucune obligation légale de déclarer le rôle de sa conjointe à titre de productrice déléguée du spectacle. «Ce dossier qui est un protocole d'entente entre la Ville et la Société du 375e est appelé en groupe au conseil municipal. Il a été adopté à l'unanimité et sans débat», explique-t-on.

De son côté, la Société du 375e ajoute que l'argent de la Ville a été utilisé pour des services techniques reliés notamment à cet évènement et qu'il n'est pas allé directement à la Société ni à Montréal Symphonique.

Contactée lundi, Mme Rouleau n'a pas rappelé notre journaliste.