222 millions $ pour combattre la crise des opioïdes en Ontario

La somme servira a ajouté des intervenants de première ligne pour faire face à la crise des surdoses, à élargir l’accès au naloxone, un antidote au fentanyl, et à favoriser un accès plus rapide aux cliniques de soins des dépendances.

«Les effets dévastateurs de la consommation et de la surdose d’opioïdes ont atteint chaque collectivité de la province, et toutes les tranches de la société», a indiqué le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, le Dr. Eric Hoskins, en annonçant cet investissement.

Les surdoses de drogue, principalement en raison de la consommation de fentanyl, un opiacé 40 fois plus puissant que l’héroïne, sont devenues un enjeu de santé publique partout au pays.

En Ontario, 734 personnes sont mortes d’une surdose liée aux opiacés en 2015, soit près de deux personnes par jour, selon une étude du Réseau de recherche ontarien sur les drogues.

Dans une lettre ouverte publiée lundi, 700 professionnels de la santé avaient demandé au gouvernement de Kathleen Wynne de déclarer l’état d’urgence dans la province pour faire face au nombre croissant de surdoses.

En Colombie-Britannique, province la plus touchée par la crise, 780 personnes sont mortes d’une surdose au cours des six premiers mois de l’année, soit 414 de plus qu’à pareille date l’an dernier.