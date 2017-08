29 août 1907: le jour où le pont de Québec s’est écroulé

Il y a 110 ans, Québec vivait une des plus grandes catastrophes de son histoire : la structure sud du pont de Québec s’écroulait entraînant 76 ouvriers dans la mort et plongeant la région dans un mélange de stupeur et de tristesse.

Cette terrible journée du 29 août 1907 est racontée de long en large par l’historien et spécialiste du pont Michel L’Hébreux dans le livre qu’il a consacré à cette exceptionnelle structure.

«Le bruit est terrible et se fait entendre à plusieurs milles à la ronde. Toutes les maisons des alentours sont secouées comme par un terrible coup de vent et les gens à proximité voient le pont tomber dans le fleuve, tandis qu’une épaisse poussière s’élève dans le ciel», décrit-il la scène apocalyptique.

Des centaines de femmes, en pleurs, accourent vers les lieux. Réalisant qu’elle venait de perdre son mari, l’une d’elles tente de se suicider en se jetant dans le fleuve. Elle est rattrapée in extremis. Quelques miraculés doivent leur survie à un bon réflexe qui les fait sauter – ou plonger – au bon moment alors que tout se dérobait autour d’eux.

Catastrophe prévisible

«Ce pont était appelé à tomber un jour ou l’autre. La catastrophe était prévisible. Il y avait eu des signes qui auraient dû éveiller des inquiétudes. Les hommes constataient qu’il y avait des pièces qui commençaient à ‘crochir’ dans la structure. Ils avaient de la difficulté à aligner les pièces les unes avec les autres», relate M. L’Hébreux.

Le grand manitou du chantier, l’ingénieur Cooper, avait visité Québec pour la dernière fois en... 1903, alors que la construction du pont n’avait même pas encore commencé. Il se faisait régulièrement expédier des rapports sur l’état d’avancement du chantier, mais c’était nettement insuffisant. Un des grands enseignements de la tragédie a d’ailleurs été de ne plus jamais laisser une construction importante reposer sur les épaules d’un seul individu, rappelle l’historien.

Encore aujourd’hui, quelques vestiges de la tragédie – surtout des pièces de métal – sont visibles à partir de la Rive-Sud de Québec, particulièrement à marée basse. M. L’Hébreux conserve d’ailleurs plusieurs de ces reliques dans son cabanon.

Enfin une plaque commémorative

Michel L’Hébreux, véritable amoureux du pont, se réjouit de constater qu’un hommage sera bientôt rendu par les Villes de Québec et de Lévis aux travailleurs morts durant sa construction. Il y a 10 ans, un «mémorial» imposant devait être installé, mais ce projet ambitieux n’a jamais vu le jour.

Dans un mois, à l’occasion du centenaire du pont actuel, deux plaques commémoratives doivent être inaugurées aux deux extrémités de la structure. «Ça va être simple et symbolique. S’ils font quelque chose, c’est déjà ça, a dit l’historien. C’est mieux que rien. Actuellement, il n’y a rien.»