Arcade Fire fidèle à sa scène centrale au Centre Vidéotron

Arcade Fire utilisera quand même une scène centrale lors de son concert au Centre Vidéotron, le 5 septembre, pour la deuxième visite à Québec du collectif montréalais, même s’il reste encore de nombreux bons billets à vendre.

Arcade Fire a beau faire courir les foules partout sur la planète, il peine à rallier les gens de Québec à sa cause. À une semaine du concert, les places disponibles sont nombreuses, même si le prix exigé - entre 35 $ et 105 $ - est raisonnable.

Rien n’indique cependant, pour l’instant, que le concert d’Arcade Fire subira le même sort que ceux de Red Hot Chili Peppers et The Weeknd, annulés plus tôt cette année pour cause de vente de billets décevante.

De plus, aucun changement n’est prévu à la configuration de la salle, a fait savoir David Messier, directeur des communications du Groupe Sports et divertissement de Québecor, lundi, lors d’un entretien avec «Le Journal de Québec». Arcade Fire restera fidèle à sa scène centrale.

Surclassement

Par contre, a-t-il précisé, certains détenteurs de billets doivent s’attendre à une relocalisation, qui pourrait se traduire par des places plus près de la scène.La seule et unique prestation d’Arcade Fire à Québec remonte au Festival d’été 2010, sur les plaines d’Abraham, lors de la tournée de l’album «The Suburbs». La bande de Win Butler et Régine Chassagne avait évité la capitale lors de la tournée suivante, pour l’album «Reflektor».

«Everything Now», le cinquième et plus récent opus d’Arcade Fire, est sorti le 28 juillet et a obtenu des critiques mitigées, une première pour le groupe de Montréal.Du soutien pour Petite-Vallée

Dans une configuration réduite, on s’attend au contraire à une belle foule pour le concert-bénéfice «Chanter plus fort que le feu», dont les profits serviront à reconstruire le Théâtre de la Vieille Forge de Petite-Vallée, détruit par un incendie le 15 août.

Chez Québecor, on se dit très satisfait de la réponse populaire pour ce spectacle qui réunira plusieurs artistes québécois, notamment Louis-Jean Cormier, Mario Pelchat, Les sœurs Boulay, Kevin Parent et Vincent Vallières, le 10 septembre, au Centre Vidéotron.

Par ailleurs, les concerts récents de OneRepublic et Keith Urban au Centre Vidéotron ont attiré respectivement 6152 et 5630 personnes, selon ce que dévoile le plus récent rapport de billetterie du magazine «Billboard».