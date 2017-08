Deux Québécois arrêtés avec une tonne de tabac de contrebande

Deux Québécois ont récemment été arrêtés en Ontario en possession de plus d’une tonne de tabac de contrebande.

Danny Guindon, 23 ans, de Blainville et Pascal Caron, 25 ans, de Sainte-Thérèse, ont été épinglés le 21 juillet par des policiers qui patrouillaient dans la région de South Glengarry, près de Cornwall.

Les enquêteurs auraient d’abord observé des activités suspectes le long des rives du fleuve Saint-Laurent et ont plus tard intercepté une fourgonnette blanche à bord de laquelle se trouvaient Guindon et Caron.

À l’intérieur du véhicule, les policiers ont découvert 65 sacs de tabac non estampillé, d’un poids total de 1172 kg. La valeur du tabac saisi est évaluée à 105 500 $.

Danny Guindon et Pascal Caron ont comparu sous diverses accusations criminelles en matière de contrebande de tabac et ont ensuite été libérés.

Ils devront revenir devant le tribunal le 10 octobre pour la suite des procédures.

L’opération a été menée par les enquêteurs du Groupe de travail régional de Cornwall (GTRC).

Le GTRC est une force policière mixte composée de la Gendarmerie royale du Canada, de la Police provinciale de l’Ontario et du ministère des Finances de l’Ontario.