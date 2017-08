État d’urgence demandé par les travailleurs de la santé en Ontario

Une lettre ouverte signée par plus de 700 travailleurs de la santé a été remise, lundi, à Kathleen Wynne, première ministre de l’Ontario, afin de lui demander de déclarer un état d’urgence provincial comme l’a fait la Colombie-Britannique en liant avec le nombre croissant de décès dus à une overdose d’opioïde.

«Au cours des derniers mois, nous avons noté une augmentation inquiétante et soutenue des surdoses mortelles ou non chez les consommateurs de fentanyl», peut-on lire dans cette lettre publiée par plusieurs médias ontariens.

«Notre système de santé est limité dans sa capacité à répondre adéquatement en raison des ressources limitées et des données médiocres et obsolètes qui ont empêché un développement rapide de programmes sûrs et efficaces pour cette situation d’urgence.»

«Les circonstances sont claires : des vies perdues, des familles détruites et l’épuisement des professionnels de la santé.»

Des représentants des signataires (des médecins, des infirmiers, travailleurs de rue, universitaires et des cliniciens) ont rencontré Mme Wynne au Queen’s Park à Toronto et au terme de cette rencontre axée sur la crise des opioïdes, la première ministre ontarienne a indiqué que des soutiens additionnels allaient être annoncés dans les prochains jours, ont rapporté les médias ontariens.

L’état d’urgence permettrait accorderait plus de fonds aux travailleurs de rue, qui sont en première ligne de la crise, de créer des sites de préventions des surdoses et de créer des programmes de prévention sur les opioïdes.

De janvier à juin, inclusivement, 412 Ontariens ont perdu la vie à cause d’une surdose d’opioïde ce qui représente une hausse de 11% par rapport à la même période en 2016.