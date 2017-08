Forte hausse des profits pour la Laurentienne

La Banque Laurentienne a augmenté ses profits de 21 % à son troisième trimestre par rapport à la même période l’an dernier.

Son bénéfice annoncé mardi s’établit à 54,8 millions $ pour la période de trois mois qui s’est terminée le 31 juillet contre 45,1 millions $ à la même époque en 2016. Il s’agit d’un résultat dilué de 1,48 $ par action comparativement à 1,34 $ au troisième trimestre de l’an dernier.

La hausse du résultat net ajusté est encore meilleure, s’élevant à 30 %.

Les revenus ont augmenté de 18,9 millions $ (8 %) pour se chiffrer à 157,7 millions $ au dernier trimestre comparativement à la même période l’an dernier.

«Nous avons enregistré des résultats solides au troisième trimestre, notamment un rendement des capitaux propres ajusté de 13,0 %. La croissance des Services aux entreprises, tant en interne qu'au moyen d'acquisitions, a permis aux revenus de croître. Je suis également ravi de l'acquisition récente de NCF qui a été conclue au début du mois d'août», a précisé François Desjardins, président et chef de la direction de la Banque Laurentienne, par communiqué.

«La mise en œuvre de notre système bancaire de base pour les activités de B2B Banque et des Services aux entreprises à la fin de l'exercice nous procurera la souplesse requise pour manœuvrer dans le contexte actuel et renouveler notre gamme de produits et services», a-t-il ajouté.

La banque a annoncé un dividende trimestriel de 62 cents par action ordinaire payable le 1er novembre.