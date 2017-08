Gaétan Barrette ne livre pas la marchandise, selon «La Joute»

Le ministre de la Santé fait l’objet d’attaques de plus en plus soutenues de la part de l’opposition. L’émission «La Joute» pose la question à savoir si la santé est devenue le talon d’Achille du gouvernement Couillard.

«En tant que citoyen, je regardais aller [Gaétan Barrette] au début du mandat du gouvernement et je me disais comme tout le monde que c’était bon qu’il brasse la cage parce que ça ne va pas, soutient l’analyste Luc Lavoie. Mais il brasse tellement que tout le monde s’attend à des résultats. Or, on n’en voit pas du tout des résultats.»

M. Lavoie a toutefois raconté à LCN qu’il avait reçu un service impeccable lors de sa visite aux urgences, cet été dans sa région natale de Rimouski.

Cela dit, le ministre Barrette est surtout ciblé par la Coalition avenir Québec, qui mise sur l’impopularité de ses réformes en santé. Selon un sondage Léger commandé par la CAQ, près de 40 % des Québécois ont constaté une détérioration du système de santé au cours des trois dernières années. Seulement 13 % d’entre eux constatent des avancées positives.

Selon le même coup de sonde, Gaétan Barrette trône au sommet de la liste des ministres les moins populaires au sein du gouvernement libéral.

«En prenant les mauvaises opinions moins les bonnes opinions, [M. Barrette] est à -36, c’est le pire, constate Bernard Drainville. Philippe Couillard est à -28 et Laurent Lessard à -14. Donc, c’est le plus impopulaire. Les Québécois ont vu qu’il a essayé et ils sont de plus en plus nombreux à conclure que la méthode Barrette, la méthode des gros bras et du fouet, est un échec. C’est un peu ce que les chiffres démontrent», relève-t-il.

Luc Lavoie note également que les résultats ne sont pas au rendez-vous, même si le ministre de la Santé lui-même a placé la barre très haut: «Tout ce que l’on voit, c’est de la bravoure.»

Le chef de la CAQ, François Legault, propose comme solution de changer le mode de rémunération des médecins. Un paiement annuel lié à un patient favorisera la délégation de tâche aux infirmières, selon lui. Mais les caquistes ne sont pas encore prêts à dévoiler leur plan complet en matière de santé.

M. Legault estime que les libéraux de Philippe Couillard craignent la montée de son parti dans le baromètre de l’opinion publique. «Quand on regarde les tweets de Gaétan Barrette passé neuf, dix heures, le soir, on pourrait penser que oui», a lancé le vétéran politicien.

